Festiwal filmowy w Gdyni: Jubileusz 75-lecia pracy artystycznej Barbary Krafftówny

Informację o uroczystości przekazał w komunikacie scenarzysta filmu Remigiusz Grzela, który w 2016 r. napisał z aktorką książkę pod tym samym tytułem. Jak przypomniał, Barbara Krafftówna zagrała swoje pierwsze role u Haliny i Iwo Gallów w 1946 r. w Teatrze Wybrzeże, czyli dzisiejszym Teatrze Muzycznym w Gdyni. "Dokładnie w tym samym miejscu 20 września o godz. 13 na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się pokaz specjalny kinowego filmu dokumentalnego 'Krafftówna w krainie czarów' w reż. Macieja Kowalewskiego i Piotra Konstantinowa" - poinformował.

Reklama

Barbara Krafftówna: 75 lat pracy

Jak czytamy, "'Krafftówna w krainie czarów' to kreacyjny portret wybitnej aktorki teatralnej i filmowej, który przeprowadza widza do świata właściwie już nieistniejącego". "Wyobraźnia zawsze była dla Krafftówny ucieczką z beznadziei, bo jej pełna zawodowych sukcesów biografia, prywatnie nie była pozbawiona tragedii. Główną narracją filmu są monologi wewnętrzne bohaterki, te archiwalne, zbierane przez lata przez narratora i scenarzystę filmu, Remigiusza Grzelę i te nagrane współcześnie, również ich rozmowy. Monologi nawiązują do najwybitniejszej roli filmowej Krafftówny w filmie Wojciecha Jerzego Hasa 'Jak być kochaną', nominowanym do Złotej Palmy w Cannes, sama dostała za nią główną nagrodę Golden Gates na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Francisco" - napisano.

"Jak być kochaną": Rola życia Barbary Krafftówny 1 / 10 55 lat temu na ekranach kin zadebiutował film Wojciecha Jerzego Hasa "Jak być kochaną" uznawany powszechnie za ostatni obraz nurtu polskiej szkoły filmowej. Do historii przeszedł jednak przede wszystkim za sprawą wybitnej kreacji Barbary Krafftówny. Źródło: East News/POLFILM udostępnij

Dodano, że "Krafftówna w dokumencie Kowalewskiego i Konstantinowa jak dojrzała Alicja z powieści Carrolla staje się staje się lustrem widza". "Zadaje mu zagadki i odpowiada z uśmiechem o wcale nie najjaśniejszym świecie. 'To, w którym kierunku pójdziesz zależy od tego, jak daleko pójdziesz' - mówi Alicja/Krafftówna, która przeżyła na styku epok prawie całe stulecie. Twórcy filmu stworzyli nie tylko obraz życia i twórczości aktorki, barwny obraz epoki, wykreowali filmowy świat, który wychodzi do widza z uniwersalnym przesłaniem 'Sky is the limit'" - podkreślono.

Przypomniano także, że "w 2008 r. Barbara Krafftówna zagrała starą Alicję w przedstawieniu warszawskiego Teatru Dramatycznego". "Ta rola stała się inspiracją do powstania książki o niej, a w konsekwencji również kinowego dokumentu" - wyjaśniono.

Barbara Krafftówna, czyli jak być kochaną 1 / 13 "Mam zamiar dożyć do trzech kaktusów, czyli do 111 lat" - żartowała jubilatka przed kilku laty. W 1953 r. Barbara Krafftówna zadebiutowała w kinie - rolą u Jana Rybkowskiego i Jana Fethke, w "Sprawie do załatwienia". Swoje najlepsze filmowe role wykreowała u Wojciecha Jerzego Hasa - zagrała m.in. pełną liryzmu barmankę Zosię (na zdjęciu) w "Złocie" (1961)... Źródło: EAST NEWS/POLFILM udostępnij

Poniedziałkowy pokaz specjalny filmu "Krafftówna w krainie czarów" poprzedzi uroczystość honorująca 75-letnią obecność aktorki na scenie, którą poprowadzi Grażyna Torbicka. "O Barbarze Krafftównie opowie Katarzyna Figura (grały razem w 'Alicji' w reż. Pawła Miśkiewicza w Teatrze Dramatycznym). W spotkaniu wezmą udział prezydent miasta Gdyni Wojciech Szczurek a także twórcy filmu - reżyserzy Piotr Konstantinow i Maciej Kowalewski oraz autor scenariusza Remigiusz Grzela. Uczestników powitają: dyrektor FPFF Leszek Kopeć i dyrektor artystyczny FPFF Tomasz Kolankiewicz" - czytamy.

Dokument będzie można obejrzeć również online w środę 22 września i w sobotę 25 września.