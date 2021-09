Agnieszka Holland otrzymała statuetkę Platynowych Lwów z rąk Krzysztofa Zanussiego i Jacka Bromskiego. "Nie przejmuj się tymi Lwami. Klasykiem jesteś od dawna, a przyszłość jest przed tobą" - powiedział Holland Krzysztof Zanussi, pod którego opieka reżyserka rozpoczynała artystyczną karierę.



Agnieszka Holland zwróciła uwagę na fakt, że jest pierwszą kobietą, która otrzymuje Platynowe Lwy. "To mówi o tym, jak postrzegana była rola kobiet w naszym społeczeństwie. Wiem jednak, że nie jestem ostatnia. Za nami idzie fala odważnych, pewnych swojego głosu kobiet" - przyznała reżyserka.



Platynowe Lwy otrzymali dotąd między innymi: Andrzej Wajda, Jerzy Antczak, Sylwester Chęciński, Tadeusz Chmielewski, Tadeusz Konwicki, Janusz Majewski, Roman Polański, Witold Sobociński, Jerzy Wójcik, Jerzy Gruza, Jerzy Skolimowski, Krzysztof Zanussi. W ubiegłym roku do tego grona dołączyli dwaj reżyserzy: Andrzej Barański i Feliks Falk.

Agnieszka Holland jest pierwszą kobietą, która otrzymała Platynowe Lwy.

Autorka "W ciemności" w emocjonalnej przemowie nawiązała do aktualnej sytuacji politycznej w Polsce.



"Nie chodzi tylko o to, żeby mówić o przeszłości, cierpieniu milionów i odwadze jednostek, ale o to, żebyśmy rozejrzeli się wokół i zobaczyli, gdzie jesteśmy dzisiaj" - zauważyła, dodając, że trudno jej cieszyć się sobotnim świętem kina, wiedząc, co dzieje się przy wschodniej granicy Polski.

"Umierają tam ludzie, których jedynym grzechem jest to, że są inni i którzy chcą czuć się bezpiecznie. I nie mogę nie myśleć, że dzieje się to niejako za naszym przyzwoleniem. Że naszą bezradnością godzimy się na to" - kontynuowała Holland.

"Każde państwo ma prawo, by strzec swoich granic, ale żadne demokratyczne państwo nie może pozwolić na to, żeby bezbronni ludzie umierali na jego granicach. Umierali w milczeniu tak jak bohaterowie moich filmów - w strachu, samotności, bez pomocy" - zaznaczyła stanowczo reżyserka.



"Nie godzę się to, by okoliczna ludność grała role donosicieli i że zanim podadzą chleba godnemu - dzwonili na policję. To obciąża nas wszystkich jako wspólnotę" - mówiła ze sceny Teatru Muzycznego Holland.



"Przeszłość dzieje się teraz. Absurdalny stan wyjątkowy, na który się godzimy, wprowadzony został jedynie po to, żeby nie było śladów" - spuentowała, nawiązując do tytułu filmu Jana P. Matuszyńskiego.

"Agnieszka Holland to bezsprzecznie jedna z najważniejszych postaci w historii polskiego kina. Zarazem osoba, które rozsadza swoją osobowością artystyczną jego ramy. Wykształcona w Pradze, z powodzeniem realizowała filmy w Polsce, Czechach, Francji, Niemczech i w USA. Jest prawdziwą obywatelką świata i jedną z najbardziej cenionych twórczyń współczesnego kina artystycznego. Od wielu lat poza działalnością artystyczną jest także aktywna społecznie, od niedawna przewodniczy także Europejskiej Akademii Filmowej, będąc tym samym jedną z najlepszych ambasadorek kraju i polskiej sztuki za granicą. Wręczanie Platynowych Lwów takiej osobie to z pewnością wielki dzień dla Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni" - argumentował kilka miesięcy temu Paweł Pawlikowski, przewodniczący Rady Programowej gdyńskiego festiwalu.