43. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w TVP Kultura

Relacje z 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, rozmowy z twórcami i krytykami w studiu festiwalowym oraz gala rozdania nagród - to wszystko w TVP Kultura.

Ramówka TVP Kultury będzie bardzo bogata w relacje z tegorcznego festiwalu filmowgo w Gdyni /materiały prasowe

Od poniedziałku, 17 września, widzowie TVP Kultura będą mogli codzienne śledzić najważniejsze wydarzenia na odbywającym się w Gdyni 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, zaś w sobotę obejrzeć transmisję uroczystej gali wręczenia nagród.



TVP Kultura zaprasza do Studia Festiwalowego, w którym podsumowane zostaną codziennie (ok. godz. 23:00) najważniejsze wydarzenia każdego dnia. Gospodarzem programu będzie Wojciech Klata, wicedyrektor TVP Kultura, a towarzyszyć mu będą krytycy filmowi i filmoznawcy - Katarzyna Wajda, Łukasz Adamski i dr Łukasz Jasina.

W poniedziałek, 17 września, o godz. 21:10 gośćmi specjalnymi będą Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek oraz Dyrektor Festiwalu Leszek Kopeć. Z kolei w sobotę, 22 września, o godz. 19:30 rozpocznie się na antenie TVP Kultura transmisja uroczystej gali wręczenia nagród, a zaraz po niej ostatnie wydanie Studia Festiwalowego podsumowujące tegoroczne wydarzenie z udziałem laureatów i krytyków.

Od 17 września do 24 września, rozmówcami w prowadzonym przez Łukasza Adamskiego programie Studio Kultura-Rozmowy (ok. godz. 8:15, powt. ok. godz. 13:15) będą twórcy wyświetlanych na festiwalu filmów. W pierwszym, poniedziałkowym wydaniu, o swoim nowym obrazie "Kamerdyner" opowie reżyser, Filip Bajon.



Ważnym wydarzeniem w ramach Festiwalu będzie projekcja zrekonstruowanej przy współudziale Telewizji Polskiej wersji filmu "Wrota Europy" w reżyserii Jerzego Wójcika z 1999 roku. W programie TVP Kultura o tym projekcie z prowadzącym będą rozmawiać Maciej Stanecki, Członek Zarządu TVP S.A. oraz operator Witold Sobociński.