Twórcy zachwyceni "IO" Skolimowskiego

- Jerzy Skolimowski to drugi Polański - powiedział po seansie "IO" Gil Quito, który do Cannes przyleciał z Filipin. - 15 lat temu, jako młody mężczyzna, widziałem filmy Skolimowskiego na Filipinach i już wtedy byłem pod wrażeniem ich autentyczności. Tym filmem Skolimowski potwierdza, że jest światowej klasy twórcą - dodał.

- Film jest wspaniały. Historia "IO" jest bardzo inspirująca. Gratuluję wspaniałych kadrów i efektów dźwiękowych. Naprawdę super praca - powiedziała indyjska operator filmowa Archana Borhade, która pracuje dla znanej wytwórni filmowej Maharashtra Film i jest stałym gościem filmowych festiwali.



Zdjęcie Plakat filmu "IO" / materiały prasowe

Co znaczy "IO"?

Tytuł filmu "IO" nawiązuje do odgłosu wydawanego przez osły, bo to właśnie osiołek jest jego bohaterem. Obraz to parafraza filmu drogi. Historia osiołka o imieniu Baltazar ma swój początek w polskim cyrku, a kończy we włoskiej rzeźni.



Z jednej strony to historia przyjaźni człowieka ze zwierzęciem, z drugiej pokazywanie wyższości nad nim. Dramat wzrusza i upomina się o uczucia zwierząt. Jak zaznaczył reżyser Jerzy Skolimowski, "IO" to protest wobec złego traktowania naszych braci mniejszych.

Główne role w "IO" grają m.in. Isabelle Huppert, Sandra Drzymalska, Mateusz Kościukiewicz i Tomasz Organek. Jerzy Skolimowski film wyreżyserował wspólnie z Ewą Piaskowską. Autorem zdjęć jest Michał Dymek.



Zdjęcie Ekipa "IO" w Cannes / Stephane Cardinale - Corbis / Getty Images

Poza filmem "IO" o Złotą Palmę w konkursie głównym walczy 20 innych produkcji. Wśród nich "Crimes of the Future" Davida Cronenberga, "Showing Up" Kelly Reichardt, "Les Amandiers" ("Forever Young") wyreżyserowany przez Valérię Bruni-Tedeschi czy "Tori i Lokita" braci Dardenne.

84-letni Jerzy Skolimowski wielokrotnie pokazywał swoje filmy w Cannes. Jego projekcje były sześciokrotnie nominowane w konkursie głównym., a film "Wrzask" z 1978 roku dostał w Cannes nagrodę specjalną jury. W 1982 roku film reżysera zatytułowany "Fucha" otrzymał Złotą Palmę za najlepszy scenariusz.

Przyznanie Złotych Palm 75. edycji Festiwalu Filmowego w Cannes, w sobotę 28 maja.





Filmy Jerzego Skolimowskiego 1 / 18 "Walkower" Źródło: materiały dystrybutora udostępnij

Autor: Marzena Ignor