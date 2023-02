Prezydent Zełenski na Berlinale 2023: "W tych czasach kultura nie może być neutralna"

Wołodymyr Zełenski na Berlinale 2023

"Kultura i kino mogą być poza polityką. Tylko nie wtedy, gdy jest to polityka agresji. Nie wtedy, gdy jest to polityka masowych zbrodni, zabójstw, terroru, gdy jest to dążenie do zniszczenia innych krajów i innych narodów. Kiedy jest to polityka wojny totalnej. Czyli polityka obecnej Rosji" - oświadczył prezydent Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Według niego w takich warunkach sztuka nie może pozostawać neutralną: może albo przeciwdziałać złu albo milczeć, czym faktycznie je wspiera.

Zełenski docenił, że na festiwal "nie dopuszczono instytucji i osób popierających Kreml, ani filmów nakręconych przy wsparciu Rosji".

"Doceniamy to i jesteśmy za to wdzięczni. To jest naprawdę ważne. To nie jest formalność, to jest niemałoznaczący symbol" - powiedział prezydent.

73. Berlinale rozpoczęło się w czwartek i potrwa do 26 lutego. Do najbardziej wyczekiwanych premier festiwalu można zaliczyć "Superpower" Seana Penna i Aarona Kaufmana, dokument poświęcony walce obronnej Ukrainy i jej prezydentowi.

"Sean Penn planował film z Wołodymyrem Zełenskim, był w Ukrainie w listopadzie 2021 roku Pojechał do Kijowa również po tym, gdy wybuchła wojna. Rzeczywistość sprawiła, że ten film z zaplanowanego przedsięwzięcia zmienił się w coś mniej kontrolowanego, za to bardziej znaczącego. Ten obraz to dokument zrealizowany w bardzo trudnych okolicznościach. Ale to także rzecz o tym, jaką rolę pełnią artyści i sztuka w trudnych czasach" - podkreślił szef Berlinale Carlo Chatrian podczas styczniowej konferencji prasowej.

Zdjęcie Berlinale 2023 / brak / Getty Images