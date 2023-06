Tofifest 2023: Magdalena Zawadzka i Eryk Lubos laureatami Złotych Aniołów

Magdalena Zawadzka: Złoty Anioł Tofifest dla Damy Polskiego Kina

Złoty Anioł dla Damy Polskiego Kina to wyjątkowa nagroda, którą wyróżniane są wybitne artystki za ich godne podziwu osiągnięcia. Świat kina i teatru stanowi prawdziwą pasję laureatek, które niejednokrotnie udowodniły, że posiadają ogromny talent, twórczą odwagę, wszechstronność, temperament i dokonania, którymi na przestrzeni lat wzbogaciły polską kulturę. Podczas ubiegłorocznej edycji MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze wyróżnienie powędrowało w ręce Emilii Krakowskiej.

W tym roku statuetkę podczas gali otwarcia festiwalu odbierze Magdalena Zawadzka .



Reklama

"Magdalena Zawadzka od lat olśniewa swoją charyzmą zarówno na teatralnych deskach, jak i na ekranie. Wspaniały aktorski kunszt i profesjonalizm uczyniły ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Mamy tę niezwykłą przyjemność nagrodzić ją Złotym Aniołem dla Damy Polskiego Kina" - uzasadniła wybór laureatki Kafka Jaworska, dyrektorka festiwalu.



Eryk Lubos: Złoty Anioł Tofifest za Niepokorność Twórczą

Laureatem Złotego Anioła za niepokorność twórczą jest wszechstronnie uzdolniony aktor filmowy i teatralny, który nigdy nie obawiał się kontrowersyjnych ról. Statuetkę w Toruniu odbierze wybitny aktor Eryk Lubos .

"Bardzo się cieszę, że w tym roku naszą najważniejszą nagrodą Złotego Anioła za Niepokorność Twórczą nagrodzimy znakomitego polskiego aktora, który swoim talentem od lat podbija nasze serca i konsekwentnie kreuje nietuzinkowe i wybitne role. Do naszego grona laureatów tejże nagrody dołączy Eryk Lubos" - ogłosiła dyrektorka festiwalu Kafka Jaworska.



Zdjęcie Eryk Lubos otrzyma Złotego Anioła w Toruniu / AKPA

Widzowie festiwalu będą mieli okazję obejrzeć film "Tata" z udziałem Eryka Lubosa, po którym aktor spotka się z publicznością. Projekcja odbędzie się w piątek, 30 czerwca, w kinie Cinema City.



Wideo "Tata" [zwiastun]

21. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze odbędzie się od 27 czerwca do 2 lipca 2023 roku, jak zawsze - w Toruniu. Organizatorzy zapraszają widzów na projekcje do Centrum Festiwalowego w CKK Jordanki, Cinema City oraz do kina plenerowego na Dziedziniec Ratusza Staromiejskiego i Ruiny Zamku Krzyżackiego.