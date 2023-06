Tofifest 2023: Lena Góra ze Złotym Aniołem Bella Women dla Europejskiej Aktorki

Tofifest 2023: Lena Góra ze Złotym Aniołem

Złotymi Aniołami dla Europejskiej Aktorki Bella Women nagradzane są artystki, które wykazują się odwagą i talentem w swojej twórczości. Od czterech lat wyróżniane są w ten sposób niezwykłe młode artystki europejskiego kina. Dotychczas honorową nagrodę w ramach pasma Bella Women otrzymały: Maria Sadowska, Sandra Drzymalska i Maria Dębska. Podczas tegorocznej edycji festiwalu statuetka trafi w ręce Leny Góry .

"W tym roku nagrodę otrzyma aktorka nietuzinkowa i niezwykle uzdolniona, która pomimo młodego wieku zdobyła już doświadczenie na zagranicznych planach filmowych. Jesteśmy dumni, że Złotego Anioła Bella Women możemy przekazać w ręce Leny Góry" - ogłosiła 20 czerwca Kafka Jaworska, dyrektorka MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze.

Lena Góra to młoda i utalentowana twórczyni filmów, scenarzystka i aktorka. Polskiej widowni znana jest z serialowej superprodukcji Canal+ "Król" czy z produkcji Netfliksa "Noc w przedszkolu".



Jest współautorką scenariusza oraz odtwórczynią głównej roli w filmie "Roving Woman" , w którym zagrała u boku nominowanego do Oscara Johna Hawkesa. Producentem wykonawczym obrazu był legendarny niemiecki reżyser Wim Wenders, a jego światowa premiera odbyła się na zeszłorocznej edycji założonego przez Roberta De Niro festiwalu Tribeca w Nowym Jorku.



Góra wystąpiła również w nowym horrorze Bernarda Rose’a, twórcy kultowego "Candymana". W 2023 roku na ekrany kin wejdzie "Imago", w którym aktorka zagrała główną rolę.

Zdjęcie Lena Góra w filmie "Roving Woman" / © materiały dystrybutora / materiały prasowe

Celem pasma Bella Women jest promowanie kina tworzonego przez kobiety i docenienie ich roli w świecie filmu. Z laureatką tegorocznej nagrody, Leną Górą widzowie Tofifest będą mogli spotkać się 30 czerwca po projekcji filmu "Roving Woman".

21. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze odbędzie się od 27 czerwca do 2 lipca 2023 roku, jak zawsze - w Toruniu. Organizatorzy zapraszają widzów na projekcje do Centrum Festiwalowego w CKK Jordanki, Cinema City oraz do kina plenerowego na Dziedziniec Ratusza Staromiejskiego i Ruiny Zamku Krzyżackiego.