Tofifest 2023: Konkurs On Air. Jurorzy i filmy

Konkurs On Air: Najważniejsze pasmo filmowe Tofifest. Kto w jury?

Na tegorocznym festiwalu w Konkursie On Air o statuetkę powalczy m.in. zdobywca nagrody specjalnej jury w sekcji "Horyzonty" na MFF w Wenecji, czyli "Chleb i sól" w reżyserii Damiana Kocura oraz oficjalny albański kandydat do Oscara "A Cup of Coffee and New Shoes On".

Zwycięzcę konkursu wybierze jury w składzie:



Matylda Damięcka - aktorka, wokalistka, graficzka, reżyserka. Współpracuje z Klubem Komediowym, Och-Teatrem, Teatrem Polonią w Warszawie oraz Teatrem InVitro w Lublinie. Laureatka pierwszego miejsca Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej w Toruniu. Nominowana do Orłów ’23 w kategorii drugoplanowa rola żeńska za rolę w filmie "Apokawixa" w reżyserii Xawerego Żuławskiego, który widzowie Tofifest będą mogli obejrzeć już w niedzielę, 2 lipca.

Agnieszka Kruk - scenarzystka, specjalistka od developmentu scenariuszowego, edukatorka. Absolwentka anglistyki i niderlandystyki na UW, Akademii Fotografii oraz scenariopisarstwa w Warszawskiej Szkole Filmowej i PWSFTviT w Łodzi. Autorka programów kształcenia scenarzystów, konsultantów scenariuszowych i head writerów. Twórczyni i organizatorka festiwalu Script Fiesta (2012-2017).

Kuba Czekaj - reżyser i scenarzysta filmowy. Jego pełnometrażowy debiut "Baby Bump" został nagrodzony w czasie 72 edycji MFF w Wenecji nagrodą specjalną Special Queer Lion przyznawaną dla najlepszego filmu LGBT. Kuba Czekaj odebrał również nagrodę Baumi Script Development za scenariusz do filmu fabularnego "Sorry, Polsko". Film zdobył także wyróżnienie ScripTeast im. Krzysztofa Kieślowskiego czasie Festiwalu Filmowego w Cannes w 2017 roku za Najlepszy Scenariusz z Europy Środkowo-Wschodniej.

Tomasz Schuchardt - jeden z najbardziej wszechstronnych polskich aktorów. Dwukrotny laureat Nagrody Aktorskiej dla Najlepszego Aktora na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni za pierwszoplanową rolę w filmie "Chrzest" Marcina Wrony oraz drugoplanową w "Jesteś Bogiem" Leszka Dawida. W 2019 roku został wyróżniony Grand Prix na Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Telewizji w Sopocie za rolę w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego. Współpracował m.in. z Małgorzatą Szumowską ("W imię") i Janem Komasą ("Miasto 44"). Publiczności międzynarodowej znany jest ze znakomicie przyjętego serialu Netfliksa "Wielka woda".

Janusz Zaorski - scenarzysta, reżyser i producent filmowy. Wykładowca akademicki i doktor reżyserii. Ukończył studia na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Zrealizował kilkanaście filmów fabularnych, m.in. "Matkę Królów" (1982, Srebrny Niedźwiedź - Berlin, Złote Lwy - Gdynia) i "Jezioro Bodeńskie" (1985, Złoty Lampart - Locarno). W 2011 roku nagrodzony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Laureat Nagrody im. Jana Machulskiego za całokształt działań na rzecz polskiego kina niezależnego. Członek Europejskiej Akademii Filmowej i Gildii Reżyserów Polskich.

Pełna lista filmów zakwalifikowanych do konkursu On Air:

"A Cup of Coffee and New Shoes On", reż. Gentian Koçi, 2022

"Barren", reż. Mordechai Vardi, 2022

"Chleb i sól", reż. Damian Kocur, 2022

"Iman", reż. Corinna Avraamidou, Kyriacos Tofarides, 2022

"Moja Vesna", reż. Sara Kern, 2022

"Numb", reż. Amir Toodehroosta, 2023

"The Fishbowl", reż. Glorimar Marrero Sánchez, 2023

"Time Out", reż. Ève Duchemin, 2023

"Victim", Michal Blaško, 2022

21. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze odbędzie się od 27 czerwca do 2 lipca 2023 roku, jak zawsze - w Toruniu. Organizatorzy zapraszają widzów na projekcje do Centrum Festiwalowego w CKK Jordanki, Cinema City oraz do kina plenerowego na Dziedziniec Ratusza Staromiejskiego i Ruiny Zamku Krzyżackiego.