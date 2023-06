Tofifest 2023: Konkurs From Poland i niezwykli goście w Toruniu

Tofifest 2023: Kto pojawi się na festiwalu?

"Kino polskie ponownie udowadnia swój renesans" - mówi Kafka Jaworska, dyrektorka festiwalu. "Kurator sekcji, krytyk filmowy, dziennikarz i autor książek, Łukasz Maciejewski, wybrał tytuły niebanalne i poruszające ważne tematy. Konkurs polski to też wyjątkowa okazja dla naszej publiczności, której to głosami zostanie wyłoniony najlepszy tegoroczny tytuł, który zdobędzie nagrodę Złotego Anioła" - dodaje.

W tym roku widzowie zobaczą 14 tytułów, wśród których znalazły się doceniane przez krytykę hity: "Kobieta na dachu", "Niebezpieczni dżentelmeni", "Prawdziwe życie aniołów", "Filip" i "Tata"; gorące nowości: "Braty", "Jezioro słone", "Skołowani", "Tonia", "Zadra"; jak i wyczekiwane przedpremiery, które toruńska publiczność zobaczy, na długo zanim wejdą do kin: "Hela", "Nie zgubiliśmy drogi", "Miało cię nie być", "Strzępy".

Tradycją festiwalu są także spotkania po seansach, na których pojawiają się największe gwiazdy polskiego kina.

W tym roku do Torunia przyjadą m.in.:

1/ Katarzyna Rosłaniec, Dorota Kolak, Jacek Poniedziałek, Krzysztof Stelmaszyk, czyli ekipa filmu "Jezioro słone", której towarzyszyć będzie Katarzyna Butowtt, odtwórczyni roli głównej, która po latach ekranowej nieobecności powraca do kina w wielkim stylu;

2/ Krzysztof Globisz, który w 2019 roku na Tofifest odebrał Złotego Anioła za całokształt twórczości, tym razem spotka się z widzami po seansie inspirowanego jego biografią filmu "Prawdziwe życie aniołów", a towarzyszyć będzie mu reżyser Artur "Baron" Więcek;

3/ Marcin Bortkiewicz, Marianna Ame i Małgorzata Zajączkowska, czyli reżyser i aktorki filmu "Tonia";

4/ Grzegorz Przybył i Michał Żurawski, aktorzy filmu "Strzępy" Beaty Dzianowicz, którzy za swoje kreacje, znacząco odbiegające od ich znanego emploi, zostali docenieni przez krytykę;

5/ Anna Jadowska i Dorota Pomykała, reżyserka "Kobiety na dachu" i odtwórczyni głównej roli, która stworzyła w filmie wybitną kreację. Aktorka spotka się z widzami festiwalu dwukrotnie, gdyż pojawi się również po pokazie filmu "Moje stare", gdzie towarzyszyć jej będą aktorka Dorota Stalińska i reżyserka Natasza Parzymies;

6/ Marta Stalmierska, która spotka się z publicznością po dwóch filmach - "Braty" Marcina Filipowicza i "Hela" Anny Kasperskiej;

7/ Michał Czarnecki, Marianna Zydek, Jan Macierewicz, czyli aktorzy i reżyser filmu "Skołowani".

Tofifest 2023: Konkurs From Poland

Pełna lista filmów zakwalifikowanych do konkursu From Poland:

"Braty" reż. Marcin Filipowicz, 2022

"Filip" reż. Michał Kwieciński, 2022

"Hela" reż. Anna Kasperska, 2022

"Jezioro słone" reż. Katarzyna Rosłaniec, 2022

"Kobieta na dachu" reż. Anna Jadowska, 2022

"Miało cię nie być" reż. Jakub Michalczuk, 2022

"Nie zgubiliśmy drogi" reż. Anna Sasnal, Wilhelm Sasnal, 2022

"Niebezpieczni dżentelmeni" reż. Maciej Kawalski, 2022

"Prawdziwe życie aniołów" reż. Artur "Baron" Więcek, 2022

"Skołowani" reż. Jan Macierewicz, 2023

"Strzępy" reż. Beata Dzianowicz, 2022

"Tata" reż. Anna Maliszewska, 2022

"Tonia" reż. Marcin Bortkiewicz, 2022

"Zadra" reż. Grzegorz Mołda, 2022

21. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze odbędzie się od 27 czerwca do 2 lipca 2023 roku, jak zawsze - w Toruniu. Organizatorzy zapraszają widzów na projekcje do Centrum Festiwalowego w CKK Jordanki, Cinema City oraz do kina plenerowego na Dziedziniec Ratusza Staromiejskiego i Ruiny Zamku Krzyżackiego.