"SAG-AFTRA i AMPTP wznowią negocjacje dotyczące nowego kontraktu telewizyjno-filmowego w poniedziałek 2 października. Na spotkaniu pojawią się przedstawiciele kilku firm wchodzących w skład AMPTP" - czytamy w oświadczeniu związku zawodowego aktorów opublikowanym przez portal Variety.



Koniec strajku scenarzystów. Co z aktorami?

Zdaniem źródeł, na które powołuje się portal Variety, główny negocjator SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland i przewodnicząca związku zawodowego aktorów Fran Drescher zasiądą do negocjacji zachęceni sukcesem, jakim zakończyła się niedawno trwająca od 146 dni "wojna" pomiędzy studiami filmowymi oraz streamingami a Gildią Amerykańskich Scenarzystów (WGA). Pierwsze rozmowy pomiędzy dwiema stronami miały rozpocząć się od razu po osiągnięciu wstępnego porozumienia pomiędzy AMPTP i WGA. Wśród największych graczy negocjujących nowe kontrakty są Bob Iger z Disney Studios, Donna Langley z NBCUniversal, David Zaslav z Warner Bros. Discovery i Ted Sarandos z Netfliksa.



Dotychczasowe negocjacje pomiędzy SAG-AFTRA i AMPTP kończyły się niepowodzeniem. Sporo wskazuje na to, że poniedziałkowe rozmowy będą pierwszymi, które mogą przynieść jakiekolwiek ustępstwa ze strony hollywoodzkich producentów. Wcześniej prezentowali warunki, które związek aktorów uznawał za niedopuszczalne. Wraz z przedłużającym się strajkiem tracą wszyscy. Produkcje stoją, festiwale filmowe świecą pustkami, a box-office notuje najniższe zyski od dawna.



Choć zakończenie strajków w Hollywood staje się coraz bardziej prawdopodobne, droga do niego jest jeszcze daleka. W bliskiej perspektywie przed SAG-AFTRA pozostaje strajk przeciwko producentom gier wideo. Produkcje filmowe i serialowe powoli jednak mogą wracać do pracy. Zakończenie strajku scenarzystów umożliwiło dalszy rozwój projektów, których coraz bardziej potrzebują kina i streamingi cierpiące na brak atrakcyjnych nowości.