Obie strony poinformowały o porozumieniu we wspólnym oświadczeniu. Negocjacje trwały od początku zeszłego tygodnia. Decydujące okazwały się spotkania w piątek 22 i niedzielę 24 września. Nie ujawniono szczegółów zarysu umowy. Zostaną one natomiast przedstawione członkom Gildii przed głosowaniem nad jej przyjęciem. Wśród kwestii, w których przełamano impas, znalazło się wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz poziom pracy we writing roomie.

Nie oznacza to jednak natychmiastowego końca strajku. Komitet wyznaczony przez WGA do negocjacji musi zagłosować, czy akceptuje umowę. Jeśli ją zaaprobuje, trafi ona do zarządów Gildii na wschodnim i zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. One zdecydują, czy umowa trafi do ogólnego głosowania, a także czy do czasu jej ratyfikacji scenarzyści będą mogli wrócić do pracy. Władze WGA zaznaczają, że strajk wciąż trwa. Zawiesiły jednak organizację i udział w pikietach.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Gildia zaapelowała jednak, by po zatwierdzeniu umowy scenarzyści wstrzymali się z pracą do czasu osiągnięcia porozumienia przez AMPTP i strajkujących od połowy lipca aktorów zrzeszonych w SAG. Oba stowarzyszenia protestowały wspólnie po raz pierwszy od 1960 roku, co zupełnie sparaliżowało funkcjonowanie amerykańskiego przemysłu filmowego i telewizyjnego.

Podczas strajku scenarzystów w latach 2007-2008 wstępne porozumienie osiągnięto 96. dnia protestu. Oficjalnie zakończył się on cztery dni później, gdy członkowie WGA zaakceptowali treść porozumienia. Jeśli tym razem będzie podobnie, jako pierwsze do produkcji wrócą wieczorne programy rozrywkowe.

Prace nad filmami i serialami telewizyjnymi zostaną wznowione po zakończeniu strajku aktorów. Przedstawiciele ich Gildii pogratulowali scenarzystom w specjalnym oświadczeniu. Zwrócili się także do AMPTP, by wrócili do rozmów z aktorami i jak najszybciej doszli do podobnego porozumienia.

Jak szacują ekonomiści, protesty WGA i SAG wywołały straty rzędu pięciu miliardów dolarów tylko w budżecie stanu Kalifornia.

Strajk scenarzystów rozpoczął się 2 maja 2023 roku. Aktorzy dołączyli do nich 14 lipca. Protestujący pisarze domagali się między innymi polepszenia warunków zatrudnienia, polepszenia warunków w writing roomach oraz ograniczenia użycia sztucznej inteligencji w czasie procesu twórczego.