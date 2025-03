W plebiscycie na najlepszą sfilmowaną historię z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej bierze udział 20 filmów zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch dekad dzięki wsparciu Instytutu. To doskonała okazja, aby wspólnie celebrować osiągnięcia polskiej kinematografii ostatnich 20 lat i uhonorować twórców, którzy przyczynili się do jej rozwoju.

W ramach plebiscytu "Najlepsza historia 20 lat", organizowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, festiwal Script Fiesta i portal Interia, publiczność ma okazję wybrać najbardziej poruszającą i zapadającą w pamięć produkcję. O tym, kto wygra, zdecydują głosy użytkowników portalu Interia. Zwycięski film zostanie ogłoszony 29 marca podczas gali zamknięcia Script Fiesty, a autor scenariusza otrzyma nagrodę w wysokości 20 tys. złotych, którą ufundował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Nie przegapcie okazji - zagłosujcie i współtwórzcie historię polskiego kina!

Polskie kino ostatnich dwóch dekad wyróżnia się różnorodnością gatunków i tematów. Od przejmujących dramatów poruszających najważniejsze tematy, przez błyskotliwe komedie, po historyczne widowiska - każdy z tych filmów na stałe wpisał się do świadomości widzów. W ramach plebiscytu "Najlepsza historia 20 lat" widzowie mają okazję wybrać najbardziej poruszającą i zapadającą w pamięć produkcję.

Filmy takie jak "Plac Zbawiciela" (2006) Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauzego oraz "Moje córki krowy" (2015) Kingi Dębskiej ukazują bohaterów w obliczu trudnych życiowych sytuacji. "Pokłosie" (2012) Władysława Pasikowskiego czy "Boże Ciało" (2019) Jana Komasy konfrontują widza z niewygodnymi tematami, skłaniając do refleksji nad przeszłością i moralnością.

Polskie kino ostatnich 20 lat podejmowało tematy historyczne - opowiadało o kluczowych momentach polskiej historii. "Katyń" (2007) Andrzeja Wajdy to dramat rodzin dotkniętych zbrodnią katyńską, "Ida" (2013) Pawła Pawlikowskiego mierzy się z tematem tożsamości i pamięci, a "Zimna wojna" (2018) tego samego reżysera to poruszająca opowieść o miłości na tle politycznych podziałów. Kos (2023) Pawła Maślony przenosi widza do czasów Kościuszki, ukazując go w nowym, świeżym świetle jako bohatera bardzo współczesnego.

Inspirujące sylwetki wybitnych postaci mogliśmy oglądać w filmach takich jak "Bogowie" (2014) Łukasza Palkowskiego - opowiadający o niezwykłym, wybitnym kardiochirurgu Zbigniewie Relidze, czy "Johnny" (2022) Daniela Jaroszka, przedstawiający postać charyzmatycznego księdza Jana Kaczkowskiego. Natomiast "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" (2021) Mateusza Rakowicza to pełna humoru historia najsłynniejszego złodzieja PRL-u.

Polskie kino udowodniło, że potrafi sięgać po nietypowe środki wyrazu. "Twój Vincent" (2017) DK Welchman i Hugh Welchmana to pierwsza pełnometrażowa animacja malarska na świecie, "IO" (2022) Jerzego Skolimowskiego przedstawia świat z perspektywy osiołka, a "Rewers" (2009) Borysa Lankosza to przewrotna czarna komedia osadzona w realiach PRL-u.

Polskie kino sięgało po trudne i niewygodne tematy, filmy wywoływały żywe dyskusje i nie raz dzieliły społeczeństwo. "Kler" (2018) Wojciecha Smarzowskiego rzuca ostre światło na polski Kościół, a "Sztuka kochania" (2017) Marii Sadowskiej opowiada o Michalinie Wisłockiej, która zmieniła podejście do seksualności w czasach PRL-u.

Również lżejsze gatunki znalazły swoje miejsce. "Niebezpieczni dżentelmeni" (2023) Macieja Kawalskiego to inteligentna komedia kryminalna, a "Jesteś Bogiem" (2012) Leszka Dawida to biografia Magika i grupy Paktofonika, poruszająca serca zarówno fanów hip-hopu, jak i miłośników dobrej opowieści.

Te produkcje rozbijały bank polskiego box office. Każdy z tych filmów to inna historia, inny styl i inna wrażliwość. Nasi twórcy byli nominowani do międzynarodowych nagród, a ich dzieła pokazywane były na festiwalach na całym świecie.



Oto filmy biorące udział w plebiscycie "Najlepsza historia 20 lat"! Zapraszamy do głosowania!



