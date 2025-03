"Nie ma kina bez scenariusza". Festiwal Script Fiesta rozpoczęty

13. edycja Script Fiesty rozpoczęta!

Podczas otwarcia festiwalu Script Fiesta ogłoszono otwarcie nowego kierunku w Warszawskiej Szkole Filmowej, a mianowicie scenariopisarstwa.

"Naszą propozycję kierujemy do wszystkich. Wiek nie gra żadnej roli, jak też doświadczenie. Chcemy docierać do ludzi, którzy chcieliby zacząć pisać, jak i chcielibyśmy dawać narzędzia tym, którzy piszą od dawna" - wyjaśniał ze sceny Artur Zaborski , dyrektor artystyczny Script Fiesty. "To mają być najbardziej praktyczne studia na rynku" - dodała prowadząca galę otwarcia Maja Chitro, szefowa działu kultura magazynu "Elle".

Reklama

Festiwal otworzył przedpremierowy pokaz filmu "Pod szarym niebem" , inspirowany wydarzeniami na Białorusi po protestach w 2020 roku. Po projekcji odbyło się spotkanie Q&A z reżyserką i scenarzystką filmu Marą Tamkovich, które poprowadziła Maja Chitro.

Pierwszego dnia festiwalu Script Fiesta odbyło się również kilka paneli. Tematyka spotkań była bardzo szeroka. Co wzbudziło najwięcej emocji?



Panel: Jak debiutujący scenarzysta może zainteresować swoim projektem rekina-producenta?

Festiwal rozpoczął się od rozmowy o tym, co najważniejsze na starcie drogi każdego scenarzysty - pitchingu. Na start festiwalu organizatorzy zaserwowali uczestnikom dawkę wiedzy o tym, jak skutecznie wejść ze swoim scenariuszem w świat produkcji filmowej. Rozmawiano o tym, jak przygotować pitch, który przykuwa uwagę i czego naprawdę szukają producenci. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się z nami wyjątkowi goście: Aneta Hickinbotham, Marcin Wierzchosławski, Krzysztof Rak oraz Aleksandra Mulier. Panel poprowadziła Sabina Zygmanowska.

Panel Filmoterapii: Jak pisać scenariusz i nie stracić rodziny? O work-life balance

To była wyjątkowo szczera i potrzebna rozmowa o tym, jak w wymagającym świecie filmu zachować równowagę między pasją a codziennością. Uczestnicy panelu nie bali się trudnych tematów - było o wypaleniu, relacjach, zmęczeniu, ale też o tym, co pomaga wracać do pisania z nową energią. Panel poprowadziła Martyna Harland, a w rozmowie wzięli udział: Magdalena Kuczewska, Agnieszka Dulęba-Kasza i Michał Grzybowski.

Zdjęcie Martyna Harland, Michał Grzybowski, Agnieszka Dulęba-Kasza i Magdalena Kuczewska, fot. Script Fiesta / materiały prasowe

Panel: Sztuka kochania. Jak pisać erotykę?

Czy da się napisać scenę erotyczną, która jest i wiarygodna, i emocjonalna, i nie popada w banał? Okazuje się, że tak - pod warunkiem, że podejdzie się do tematu z wyczuciem, świadomością języka filmu i szacunkiem dla aktorów. W rozmowie o pisaniu intymności wzięli udział: Joanna Ślesicka, Ewa Lewandowska i Tomasz Mandes. Panel poprowadziła Alicja Myśliwiec, otwierając przestrzeń na szczere, zawodowe spojrzenie na temat, który wciąż budzi emocje.

Panel: Under Ski Tower

Od prostych historii do wysokobudżetowych produkcji - tworzenie treści w różnych gatunkach. Podczas tej rozmowy zastanawiano się, jak pisać scenariusze, które sprawdzają się zarówno w kameralnych projektach, jak i w dużych produkcjach. Uczestnicy panelu otrzymali garść praktycznych wskazówek dotyczących pracy w różnych konwencjach i budżetach. Swoją wiedzą podzielili się Paweł Jóźwik i Anna Jaroch.

Zdjęcie Maciej Ślesicki, fot. Script Fiesta / materiały prasowe

Swój masterclass poprowadził kanclerz Warszawskiej Szkoły Filmowej Maciej Ślesicki.

Jak napisać scenariusz, który robi wrażenie, nie mając milionów na koncie produkcyjnym? Reżyser udowodnił, że ograniczenia finansowe mogą stać się źródłem twórczej siły - trzeba tylko wiedzieć, jak je mądrze wykorzystać. Punktem wyjścia był jego głośny film "Ludzie", pokazywany już w ponad 30 krajach. Uczestnicy usłyszeli wiele wskazówek, jak myśleć obrazem, szukać nieszablonowych rozwiązań i nie bać się minimalizmu.

Najwięcej emocji wzbudził jednak panel Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Priorytet Debiuty. Z licznie zgromadzoną publicznością spotkały się zastępczyni dyrektora PISF Kamila Dorbach i p.o. kierownika działu produkcji filmowej i rozwoju projektów filmowych Marta Galińska. Panie ujawniły kilka istotnych kwestii dotyczących nowej polityki PISF związanej z debiutami filmowymi. To było ważne spotkanie zwłaszcza dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją drogę w branży filmowej. Dowiedziano się, jak Instytut planuje wspierać debiutantów w nadchodzących latach, poznano szczegóły planów operacyjnych i - co najważniejsze - usłyszano zapowiedź nowego programu wspierającego młodych twórców. Panel otworzył Maciej Ślesicki, a rozmowę poprowadziła Anna Serdiukow.

13. edycja Festiwalu Filmowego Script Fiesta

13. edycja Festiwalu Filmowego Script Fiesta odbywa się w dniach 27-30 marca w warszawskim kinie Elektronik. Script Fiesta to m.in. prestiżowe konkursy scenariuszowe. Tradycyjnie wyłoniony zostanie najlepszy zrealizowany scenariusz polskiego filmu fabularnego oraz najlepszy koncept na scenariusz serialu.

Pomysłodawcą Script Fiesty jest Maciej Ślesicki - reżyser, scenarzysta i producent dwukrotnie nominowany do Oscara. Festiwal organizuje Warszawska Szkoła Filmowa, która w tym roku świętuje 20-lecie swojego istnienia.