Oscary 2023: Na przyjęciu u Eltona Johna zebrano miliony na walkę z AIDS

"Jestem zaszczycony, że po tak długiej rozłące spotkałem się z moimi przyjaciółmi. Równie mocno cieszy mnie fakt, że zebraliśmy ponad 9 mln dolarów na walkę z AIDS. Musimy chronić osoby najbardziej narażone na tę chorobę za pomocą testów i odpowiedniej opieki, musimy przełamać stygmatyzację i dyskryminację oraz zapewnić równy dostęp do opieki medycznej" - zdradził w komunikowanie cytowanym przez serwis Billboard Elton John .

Dochód z oscarowego przyjęcia, który każdego roku zasila konto fundacji The Elton John AIDS Foundation, pochodzi ze sprzedaży biletów na imprezę, a także z datków i aukcji organizowanych w trakcie wydarzenia.

Oscary 2023: Kto pojawił się na imprezie u Eltona Johna?

W tym roku wśród gwiazd, które pojawiły się na przyjęciu brytyjskiego piosenkarza, znaleźli się m.in.: piosenkarka Maren Morris, raper Wiz Khalifa, a także Dove Cameron, Hilary Duff , Kesha, Saweetie, Tyga, Sharon Osbourne, Maggie Rogers, gwiazda "Pose" MJ Rodriguez i Eric McCormack. Muzyczną gwiazdą wieczoru była Rina Sawayama.

Sam artysta jeszcze przed tym charytatywnym wydarzeniem podkreślał, że najbardziej cieszy się z tego, iż po dwuletniej przerwie impreza powróci do tradycyjnej formuły. W 2021 roku, z powodu pandemii, to ważne towarzyskie wydarzenie towarzyszące oscarowej gali odbyło się za pośrednictwem Internetu. W ubiegłym roku Elton nie mógł uczestniczyć w przyjęciu, bowiem data ceremonii rozdania Oscarów kolidowała z koncertem zaplanowanym w ramach trasy "Farewell Yellow Brick Road".

Zapewne to właśnie obecność znanego gospodarza wpłynęła na to, że goście głębiej sięgnęli do portfeli. Dzięki temu udało się pobić rekord ustanowiony w ubiegłym roku, gdy zebrano 8,5 mln dolarów. W sumie podczas wszystkich edycji organizowanego od 1993 roku The Elton John AIDS Foundation Academy Award Party zebrano ponad 95 mln dolarów.