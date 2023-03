"Duchy Inisherin": Dziewięć nominacji, zero statuetek

Twórcy "Duchów Inisherin" wchodzili na galę z dziewięcioma nominacjami i wielkimi nadziejami na wygraną. Początkiem stycznia to właśnie film o niewielkiej irlandzkiej społeczności został największym wygranym Złotych Globów. "Duchy Inisherin" otrzymały aż trzy statuetki. Triumfowały w kategorii "najlepsza komedia lub musical", a twórca filmu Martin McDonagh otrzymał statuetkę za "najlepszy scenariusz". Ponadto wyróżniono grającego główną rolę w produkcji Colina Farrella .

Film w reżyserii Martina McDonagh znalazł się wśród liderów nominacji oscarowych. Otrzymał dziewięć szans na statuetki w ośmiu kategoriach: najlepszy film, reżyseria, scenariusz oryginalny, aktor pierwszoplanowy (Farrell), aktor drugoplanowy (Gleeson i Barry Keoghan), aktorka drugoplanowa (Kerry Condon), muzyka i montaż.

"Duchy Inisherin" bez Oscara

Zdjęcie Brendan Gleeson i Colin Farrell w scenie z filmu "Ducyh Inisherin" / materiały prasowe

Twórcy i aktorzy filmu musieli jednak obejść się smakiem. Pomimo aż dziewięciu nominacji "Duchy Inisherin" nie otrzymały ani jednej statuetki. Konkurencję zdeklasowała bowiem produkcja "Wszystko wszędzie naraz", która zdobyła siedem Oscarów i to w najważniejszych kategoriach.

"Duchy Inisherin" zaznaczyły swoją obecność podczas oscarowej gali w inny sposób. Jimmy Kimmel, który prowadził tegoroczną galę, przez chwilę dzielił scenę z osiołkiem z filmu Martina MacDonagh. Z kolei Colin Farrell przyszedł na Oscary z synem Henrym Tadeuszem.

Oscary 2023: Colin Farrell na ceremonii z synem, Henrym Tadeuszem 1 / 5 Colin Farrell otrzymał w tym roku swoją pierwszą w karierze nominację do Oscara. Aktora doceniono za główną rolę w dramacie Martina McDonagha "Duchy Inisherin". Źródło: Getty Images Autor: Allen J. Schaben/Los Angeles Times

"Duchy Inisherin": Niby prosta historia

Zdjęcie Colin Farrell i Brendan Gleeson w filmie "Duchy Inisherin" / materiały prasowe

"Duchy Inisherin" Martina McDonagha to opowieść o losach dwójki przyjaciół, którzy znają się od kołyski: Pádraica ( Colin Farrell ) i Colma ( Brendan Gleeson ). Akcja filmu rozgrywa się na malowniczej wyspie położonej na zachód od wybrzeży Irlandii. Pewnego dnia dalsza przyjaźń mężczyzn staje pod znakiem zapytania, gdy Colm niespodziewanie postanawia ją zakończyć.

Zaskoczony Pádraic za wszelką cenę chce zrozumieć, co się stało i odzyskać kontakt z dawnym przyjacielem. W jego staraniach wspierają go siostra Siobhán ( Kerry Condon ) i znajomy młodzieniec o imieniu Dominic ( Barry Keoghan ). Niestety wszelkie wysiłki Pádraica spełzają na niczym, a niewzruszony Colm jest coraz bardziej zdeterminowany, by zakończyć niechcianą relację. Po rzuconym w desperacji ultimatum Colma następuje seria szokujących wydarzeń, od których nie będzie już odwrotu...