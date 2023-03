Laureat Oscara za efekty specjalne tuż po ceremonii trafił na stół operacyjny

Oscary 2023

Eric Saindon, świeżo upieczony zdobywca Oscara za efekty specjalne do filmu "Avatar. Istota wody", zaraz po ceremonii trafił do szpitala. Tam był natychmiast operowany. Jak się okazało, miał pęknięte jelito. Teraz jest na oddziale intensywnej terapii. Wiadomo jednak, że 53-latek wraca do sił, a jego stan jest stabilny.

Eric Saindon / Richard Harbaugh/A.M.P.A.S. /Getty Images