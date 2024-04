Pokazy seriali Polsatu i spotkania z twórcami podczas Festiwalu Mastercard OFF CAMERA

Oprac.: Justyna Miś Mastercard OFF CAMERA 2024

W piątek 26 kwietnia 2024 roku startuje 17. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Patronami medialnym wydarzenia po raz kolejny są Polsat i Interia z Grupy Polsat Plus. W trakcie Mastercard OFF CAMERA zaprezentowane zostaną produkcje Telewizji Polsat, które oglądać można w Polsat Box Go - serial "Krew" i przedpremierowo serial "Zdrada". Aktorzy i twórcy seriali wezmą udział w panelach dyskusyjnych.

Zdjęcie "Zdrada" / Aleksandra Mecwaldowska / materiały prasowe