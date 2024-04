Pierwsza możliwość spotkania gości specjalnych tegorocznej edycji Festiwalu Mastercard OFF CAMERA 2024 już w ten piątek. Podczas Gali Otwarcia, która rozpocznie się o 20.00 w krakowskim Kinie Kijów, gości osobiście przywitają twórcy filmu "Treasue". Jego europejska premiera odbędzie 26 kwietnia 2024 roku. Julia Von Heinz – reżyserka, Stephen Fry – wybitny brytyjski aktor grający jedną z głównych ról, producent Mariusz Włodarski i koordynator produkcji Michał Kiedrowicz – m.in. oni pojawią się na scenie tuż przed pokazem.

Gwiazdą pokazu specjalnego filmu "Hard Candy" 27 kwietnia, w sobotę, będzie Patrick Wilson. Ceniony aktor znany z ról w musicalach na Broadwayu oraz filmach takich jak "Obecność" czy "Aquaman" i obyczajowo odważnych produkcji w rodzaju "Aniołów w Ameryce" i "Małych dzieci", które na trwałe weszły do kanonu współczesnej (pop)kultury, odbierze także nagrodę "Pod prąd". Jest ona przyznawaną od 2010 roku osobistościom szczególnie zasłużonym dla niezależnego kina. Jej laureatami w poprzednich latach byli m.in. David Thewlis, John Malkovich oraz Agnieszka Holland. Bilety na pokaz są dostępne na stronie: offcamera.pl.

Codziennie od piątku 26 kwietnia do niedzieli 5 maja Maks Behr poprowadzi rozmowy OFF NA MAKSA – czyli otwarte dla publiczności wywiady z gwiazdami Festiwalu. W tym roku widzowie będą mogli posłuchać rozmów z Dobromirem Dymeckim, Maciejem Musiałowskim, Katarzyną Gałązką, Heleną Englert, Piotrem Adamczykiem, Anną Szymańczyk, Gabrielą Muskałą, Sebastianem Delą, Magdaleną Dwurzyńską, Piotrem Żurawskim, Mateuszem Więcławkiem, Bogusławą Schubert, Martą Nieradkiewicz, Magdaleną Cielecką, Andrzejem Sewerynem, Jakubem Zającem, Pauliną Walendziak, Jędrzejem Bigosińskim, Kamilą Urzędowską, Izą Kuną, Katarzyną Warnke, Pawłem Maśloną, Bartoszem Bielenią, Karoliną Bruchnicką, Michałem Sikorskim, Magdaleną Różczką oraz Janem Holoubkiem. Spotkania odbędą się w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej. Szczegółowy harmonogram na offcamera.pl.

Goście specjalni pojawią się także podczas rozmów specjalnych w czasie sekcji serialowej Storytellers Mastercard OFF CAMERA. Krakowskie wydarzenie serialowe odbywa się w dniach 27-29 kwietnia. W jego trakcie będzie można zobaczyć takie seriale jak: "The Office PL 3", "Prosta sprawa", "Krew", "Zdrada", "Brygada (B.R.I.)". "Klara", a także wysłuchać paneli, w których gośćmi będą: Helena Englert, Katarzyna Gałązka, Mateusz Dymidziuk, Kamil Piotrowski, Kuba Rużyłło, Łukasz Sychowicz, Mateusz Zimnowodzki, Cyprian T. Olencki, Piotr Adamczyk, Magdalena Wieczorek, Weronika Humaj, Piotr Adamczyk, Magdalena Wieczorek, Piotr Żurawski, Marta Malikowska, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, Basia Żelazko, Kamila Czaja, Vanessa Aleksander, Kamil Kula, Małgorzata Foremniak, Dobromir Dymecki, Juliusz Chrząstowski, Tamara Aagten-Margol, Anna Karczmarczyk, Marieta Żukowska.

Seansom filmów, które nominowane są w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" i w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych będą zaś towarzyszyć rozmowy z cyklu Q&A, które poprowadzą najlepsi polscy dziennikarze i dziennikarki, którzy na co dzień piszą o kulturze. Warto więc zajrzeć do harmonogramu na stronie Festiwalu, by zaplanować swoje spotkanie z gwiazdami.