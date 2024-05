Mastercard OFF CAMERA: Ujawniły tajemnice głośnego polskiego filmu

Mastercard OFF CAMERA 2024: Co działo się 1 maja?

Festiwalowe Hity reprezentowały w środę arabski film "Bogu dzięki, chłopiec" (reż. Amjad Al-Rasheed), bułgarskie "Blaga’s Lessons" (reż. Stephan Komandarev) oraz francuskie "Red Island" (reż. Robin Campillo). W sekcji Amerykańscy niezależni mogliśmy obejrzeć horror "Booger" (reż. Mary Dauterman) oraz dramaty "Year of the Fox" (reż. Megan Griffiths) i "Ex-Husbands" (reż. Noah Pritzker). Z pozostałych sekcji tematycznych na ekranach naszych kin można było zobaczyć "Unsinkable" (reż. Christian Andersen) z sekcji W słusznej sprawie, "Rosalie" (reż. Stéphanie Di Giusto) z sekcji Czarne owce­, "Heroic" (reż. David Zonana) z sekcji Na granicy i "Homecoming" (reż. Catherine Corsini) z sekcji Girl Power!.

w Kinie przy Galerii Krakowskiej widzowie mogli zobaczyć włoską "La Chimerę" (reż. Alice Rohrwacher), w Kinie na Placu Szczepańskim skandynawskiego "Najgorszego człowieka na świecie" (reż. Joachim Trier), a w Kinie w Ogrodzie Botanicznym hiszpańskie "20 000 gatunków pszczół" (reż. Estibaliz Urresola Solaguren).

W Konkursie Polskich Filmów Fabularnych wyświetlany był "Znachor" (reż. Michał Gazda), zimnowojenny "Doppelgänger. Sobowtór" (reż. Jan Holoubek), postpunkowy dramat "Imago" (reż. Olga Chajdas) oraz "Lęk" (reż. Sławomir Fabicki).



Odgrywające główne role w "Lęku" Magdalena Cielecka oraz Marta Nieradkiewicz rozmawiały o nim z Maksem Behrem w kolejnym spotkaniu spod znaku OFF NA MAKSA.

- Żeby przygotować się do filmu - oglądałam reportaże oraz filmy o eutanazji, nie tyle, żeby zrozumieć dokładnie samą procedurę, ale bardziej motywacje bohaterki, która podejmuje tak nieodwołalną decyzję, jak silny musi być jej ból - mówiła Magdalena Cielecka.

- Doskonale rozumiałyśmy, o kim jest dana scena i kto w niej prowadzi. Doszłyśmy wręcz do sytuacji, kiedy jak gdyby jeden tryb zachodził na drugie i go uruchamiał. Dużo z siebie aktorsko czerpałyśmy - mówiła o współpracy Marta Nieradkiewicz.



Pytana, czym się kierowała kreując Łucję, mówiła: - Wiedziałyśmy, że scenariusz jest napięty, więc trzymałyśmy puls, by nie stał się on przez naszą grę pretensjonalny lub nie do zniesienia dla widza.

W ramach Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi" widzowie mieli szansę zobaczyć filmy o dorastaniu w cieniu wojny- "78 Days" (reż. Emilija Gašić), o kontrastach społecznych w Hiszpanii - "The Quiet Maid" (reż. Miguel Faus) oraz siostrzeństwie pod nieobecność matki - "Paradise is Burning" (reż. Mika Gustafson). Po pokazach "The Quiet Maid" oraz "Paradise is Burning" miały miejsce sesje Q&A z twórcami filmu: Miguelem Fausem oraz Biancą Delbravo.

- Krzyczałam do koleżanki przez telefon, a Alexander Öhrstrand, scenarzysta filmu, przechodził akurat obok. Spodobał mu się mój głos i charakter, więc poprosił mnie o kontakt, ale okazało się, że pomylił cyfrę w moim numerze i nie mógł się dodzwonić. Ostatecznie skontaktowaliśmy się znów po roku, kiedy oboje byliśmy na mieście i znów rozpoznał mój głos - opowiadała o okolicznościach angażu do "Paradise is Burning" Bianca Delbravo, która odgrywała postać Laury i przyleciała ze Szwecji porozmawiać z widzami osobiście.

Mastercard OFF CAMERA 2024: Co nas czeka 2 maja?

11:00 spotkanie z ceramiką w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej - warsztaty dla dzieci prowadzone przez pracownię ceramiczną Biały Królik.

12.00 w auli ASP pokaz filmu "Empty Nets" (reż. Behrooz Karamizade) z sesją Q&A z twórcą filmu, Behroozem Karamizade, po seansie - film o nieszczęśliwie zakochanych Irańczykach niemogących pobrać się przez różnice majątkowe.

15.30 w Sali Niebieskiej Kina pod Baranami pokaz filmu - "Mother, Couch!" (reż. Niclas Larsson) z Ewanem McGregorem i Rhysem Ifansem o dwójce synów, których matka postanawia nigdy już nie wstawać z kanapy.

16.00 - W ramach spotkań OFF NA MAKSA w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej Maks Behr porozmawia z Pauliną Walendziak i Jędrzejem Bigosińskim występującymi w wyświetlanym w ramach Konkursu Polskich Filmów Fabularnych filmie "Grzyby" (reż. Paweł Borowski).

16.45 - W ramach spotkań OFF NA MAKSA w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej Maks Behr porozmawia z Kamilą Urzędowską, czyli Jagną z animowanych "Chłopów", a także w serialu “Kiedy ślub?", któremu poświęcony był jeden z paneli tegorocznego Storytellers.

17.30 w Sali Czerwonej Kina pod Baranami pokaz filmu "Horror Story" (reż. Adrian Apanel) z sesją Q&A z twórcami filmu po seansie - Adrian Apanel, Jakub Zając, Konrad Eleryk, Jerzy Kapuściński. “Horror Story", biorący udział w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych, opowiada o turbulentnym wejściu w dorosłość polskich 30-latków

18.00 w Kinie Agrafka pokaz filmu "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" (reż. Agnieszka Elbanowska) - komediodramat o wrażliwym chłopaku dołączającym do paramilitarnej organizacji, w roli głównej Michał Sikorski.

18.00 w auli ASP pokaz filmu "She Came at Night" (reż. Jan Vejnar, Tomáš Pavliček) z sesją Q&A z twórcami filmu po seansie - gośćmi będą: Jan vejnar, Tomas Pavlicek. “She Came at Night" to gorzka czeska komedia o pojawieniu się zaborczej teściowej i niemożności zerwania toksycznej relacji z matką, biorąca udział w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi".

18.00 w Sali Niebieskiej Kina pod Baranami pokaz filmu "The Successor" (reż. Xavier Legrand) - film o paryskim projektancie mody powracającym do francuskojęzycznej Kanady na pogrzeb ojca.

20.00 w kinie Agrafka pokaz filmu "El Paraiso" (reż. Enrico Maria Artale) - włoski film o handlarzu narkotykami, który w wolnym czasie lubi tańczyć tańce latynoamerykańskie z matką.

20.30 w auli ASP pokaz filmu "Power Alley" (reż. Lillah Halla) z sesją Q&A po seansie z Lillah Hallą - reżyserką filmu. To historia o młodej koszykarce postawionej przed wyborem między aborcją oraz karierą akademicką i sportową a macierzyństwem. Film bierze udział w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi".

20.30 w Sali Czerwonej Kina pod Baranami pokaz filmu "Grzyby" (reż. Paweł Borowski) z sesją Q&A z twórcami filmu po seansie - gośćmi będą: Paweł Borowski, Anna Maria Łopat, Paulina Walendziak, Jędrzej Bigoński, Maria Maj. “Grzyby" to niepokojący thriller biorący udział w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych.

20.30 "Reality" na Placu Szczepańskim (reż. Tina Satter) - film o byłej pracownicy FBI, która oskarżona została o wynoszenie materiałów poufnych, w roli głównej Sydney Sweeney z "Euforii".

20.45 "Poprzednie życie" (reż. Celine Song) w Kinie w Ogrodzie Botanicznym - amerykańsko-koreański film o nieudanej miłości i wspaniałej przyjaźni.

22:00 House Music Night x Mastercard OFF CAMERA. W Klubie Spotkań Poczta Główna zagra DJ Woja. Wstęp darmowy!