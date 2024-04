Mastercard OFF CAMERA: Polonez przy pomniku Mickiewicza i filmowe atrakcje

W południe w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej Maks Behr w ramach cyklu OFF NA MAKSA rozmawiał z Gabrielą Muskałą, Sebastianem Delą oraz Magdaleną Dwurzyńską. Goście opowiadali o swoich doświadczeniach ze szkoły teatralnej, które znalazły odzwierciedlenie w ich rolach w filmie "Błazny":

"Szkoła teatralna to trochę taki poligon (...) Ten film na pewno unaocznia pewne rzeczy szerszej publiczności; my naprawdę często przeżywamy duże, osobiste dramaty" - opowiadała Magdalena Dwurzyńska.

"To jest praca na emocjach, cały czas trzeba wprowadzać się w jakiś stan. To nie jest nic łatwego, a często niesie to ze sobą jakieś reperkusje" - wtórował Sebastian Dela.

"Zawsze szukam tematów, które są mi bliskie - temat aktorstwa przyszedł sam (...) Jest takie powiedzenie: aktor musi mieć wrażliwość motyla i skórę słonia" - komentowała reżyserka filmu, Gabriela Muskała.

Produkcja "Błazny" bierze udział w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych - będzie można ją obejrzeć 30 kwietnia oraz 2 maja w Kinie pod Baranami. Poniedziałek był również ostatnim dniem wydarzeń serialowych z sekcji Storytellers, w ramach której odbyły się trzy panele dyskusyjne: "Zagrać w adaptacji (remake) - seriale Zdrada i Krew" oraz "Ewolucja sitcomów", a także jeden panel online pt. "Siła kobiet w obliczu Zdrady". Ten dzień był istnym świętem seriali - odbyły się również pokazy odcinków takich produkcji jak "Brygada (B.R.I.)" oraz "Klara". Wiele działo się również w kinach plenerowych - o godz. 19 w Kinie plenerowym przy Galerii Krakowskiej wyświetlany był dramat "Falcon Lake" (reż. Charlotte Le Bon), zaś o 20:30 na Placu Szczepańskim miała miejsce projekcja filmu "Jeszcze jest czas" (reż. Viggo Mortensen).

A co nas czeka 30 kwietnia?

W tym dniu rozpoczyna się cykl PRO INDUSTRY, na który składają się wydarzenia branżowe Festiwalu Mastercard OFF CAMERA adresowane do profesjonalistów filmowych i wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć więcej o polskiej i międzynarodowej branży filmowej. We wtorek od godz. 10:45 w Stradom House by Autograph Collection będą odbywać się liczne prelekcje oraz dyskusje poświęcone m.in. postprodukcji czy sztucznej inteligencji.

11:00 Warsztaty prowadzone przez Polską Akcję Humanitarną. Na odwiedzających Miasteczko Filmowe przy Galerii Krakowskiej czeka specjalna edycja gry w statki, gdzie będą mogli sprawdzić swoją wiedzę nt. wybranych krajów Afryka i dowiedzą się gdzie i dlaczego występują problemy z brakiem wody.

12:00 OFF NA MAKSA: rozmowa z aktorem Piotrem Żurawskim.

16:00 OFF NA MAKSA: rozmowa z aktorami Mateuszem Więcławkiem i Bogusławą Schubert.

16:00 "Błazny" (reż. Gabriela Muskała) - po filmie Q&A z udziałem twórców.

Miejsce: Kino Pod Baranami (Sala Czerwona)

19:00 Seans plenerowy filmu "Wielki wóz" (reż. Philippe Garrel) w kinie przy Galerii Krakowskiej.

20:30 Seans plenerowy dramatu "Osiem gór" (reż. Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch) w kinie na Placu Szczepańskim.