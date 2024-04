Mastercard OFF CAMERA 2024: "Treasure" na otwarcie

Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA 2024 startuje już za niespełna trzy tygodnie. Właśnie ujawniono, że filmem otwarcia tegorocznej edycji będzie niemiecko-francuska produkcja "Treasure", do której zdjęcia w głównej mierze były realizowane w Polsce. Europejska premiera filmu z udziałem twórców, w tym samej reżyserki, Julii von Heinz, odbędzie się 26 kwietnia w krakowskim kinie Kijów.



Głównych bohaterów produkcji grają Lena Dunham i Stephen Fry . Na ekranie zobaczymy także Zbigniewa Zamachowskiego, Tomasza Włosoka i Sandrę Drzymalską. Muzykę do filmu stworzył zaś duet: Antoni Komasa-Łazarkiewicz i Mary Komasa.

Reklama

Film niemieckiej reżyserki Julii von Heinz jest oparty na prawdziwej historii opisanej w bestsellerowej autobiograficznej powieści przez Lily Brett. Zainteresowała się nią gwiazda serialu "Dziewczyny" Lena Dunham i to do tego stopnia, że nie tylko wciela się tu w jedną z dwóch głównych ról, ale jest także producentką filmu.

Gra ona dziennikarkę muzyczną Ruth, która niedługo po upadku żelaznej kurtyny odbywa u boku ojca (w tej roli znany brytyjski aktor Stephen Fry) podróż z Nowego Jorku do Polski śladami jego żydowskich korzeni. Dla ocalałego z Holokaustu mężczyzny to powrót po latach do miejsc, jakie zdecydował się opuścić po II wojnie światowej. Pełna emocji i wzruszeń droga prowadzi przez Warszawę, Łódź, Kraków aż do miejsca, z którym związane są najbardziej bolesne wspomnienia Edka, czyli obozu Auschwitz-Birkenau.

Przewodnikiem dwójki bohaterów po rodzącej się na nowo Polsce jest pewien ujmujący taksówkarz (Zbigniew Zamachowski), a w wypełnieniu planu, jaki przy okazji podróży założył sobie starszy mężczyzna, pomagają kolejni przypadkowo napotykani ludzie. "Treasure" to niepozbawiona ciepłego humoru opowieść o poszukiwaniu tożsamości, rodzinnych więzach, próbie pogodzenia się z przeszłością oraz... tytułowym skarbie.



Kim jest Julia von Heinz?

Julia von Heinz, urodzona 3 czerwca 1976 roku w Berlinie Zachodnim, jest uznaną niemiecką reżyserką i scenarzystką filmową. Jej kariera rozpoczęła się od pracy jako osobista asystentka dla reżysera i profesora Rosy von Praunheim na Uniwersytecie Filmowym Konrada Wolfa w Babelsbergu. Debiutancki film fabularny von Heinz, "Nic innego się nie liczy" miał premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie w 2007 roku, zdobywając uznanie na licznych międzynarodowych festiwalach. Następnie zrealizowała film dokumentalny "Standesgemäß" (2008), a w 2012 roku wydała film dla dzieci "Hanni & Nanni 2", oparty na serii powieści Enid Blyton, który odniósł gigantyczny sukces w kinach.

Współpracując z reżyserami takimi jak Tom Tykwer, Chris Kraus, Robert Thalheim i Axel Ranisch, stworzyła film dokumentalny "Pink Children" (2012). W tym samym roku von Heinz uzyskała tytuł doktora w dziedzinie filmu i rozpoczęła nauczanie na Uniwersytecie Telewizji i Filmu w Monachium. Kontynuując pracę dydaktyczną, nie przestaje tworzyć filmów. Jej największym międzynarodowym sukcesem do tej pory jest "I jutro cały świat" (2020) - film, w którym opowiedziała o własnych nastoletnich doświadczeniach w ruchu Antifa.