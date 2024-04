Grupa Polsat Plus partnerem Festiwalu Mastercard OFF CAMERA

W ramach festiwalu zostaną zaprezentowane produkcje premium, powstałe na zlecenie Telewizji Polsat, które wkrótce trafią do serwisu Polsat Box Go . Widzowie zobaczą miedzy innymi przedpremierowo seriale "Zdrada" i "Zakładnicy". Partnerem pokazów jest Polsat Box Go.

W trakcie imprezy będzie możliwość spotkania i porozmawiania z największymi gwiazdami polskiego kina i telewizji występującymi w produkcjach Telewizji Polsat.

W Polsacie zostanie wyemitowana transmisja z uroczystej Gali Zamknięcia festiwalu w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Centrum Kongresowym ICE Kraków, podczas której poznamy laureatów tegorocznej edycji wydarzenia w aż 11 konkursach, w tym Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" w wysokości 25 000 dolarów oraz Konkursie Polskich Filmów Fabularnych o wartości 100 000 zł.

- Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA jest jednym z najciekawszych wydarzeń filmowych w naszej części Europy, a współpraca przy nim jest spójna z naszą strategią rozwoju w obszarze treści wideo" - mówi Piotr Żak, Prezes Zarządu Telewizji Polsat. "Produkcje premium Grupy wpisują się w koncepcję festiwalu, a wiele różnych kanałów dystrybucyjnych, jakimi dysponujemy, pozwoli w pełni zaprezentować odbiorcom najwyższej jakości kontent z udziałem wybitnych twórców kina. Współpraca przy festiwalu bez wątpienia jest korzystna i dla Grupy Polsat Plus i dla samego festiwalu - dodaje Piotr Żak.

Dziennikarze Interii porozmawiają z gwiazdami polskiego i światowego kina oraz przedstawicielami branży filmowej. Interia codziennie będzie się dzielić relacjami oraz gorącymi newsami z festiwalu. Zajrzy także za jego kulisty niedostępne dla wszystkich redakcji.

"Odczuwamy dużą satysfakcję, że Interia - jako jedyny portal horyzontalny w Polsce - od 2 lat wspiera medialnie festiwal Mastercard OFF CAMERA. Doceniamy ambitne, zaangażowane kino, które porusza ważne społecznie tematy. Interia przekaże relacje z samego centrum festiwalu. Przygotuje też ekskluzywne materiały z udziałem wybitnych twórców z Polski i zagranicy we własnej strefie na terenie wydarzenia" - mówi Piotr Witwicki, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat oraz redaktor naczelny Interii.

W czasie tegorocznej edycji Mastercard OFF CAMERA zostanie zaprezentowanych ponad 100 filmów z ponad 80 krajów świata w czasie 200 projekcji. Poza seansami w kinach widzowie będą mogli uczestniczyć także w pokazach plenerowych m.in. na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwerstytetu Jagiellońskiego oraz w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej. Festiwal to także pokazy specjalne oraz specjalne projekcje seriali w ramach sekcji Storytellers.

- Kino niezależne ma ogromny wpływ na naszą codzienność. W czasie festiwalu opowiadamy historie bohaterów, które są prawdziwe, a ich działania motywowane są szczerymi potrzebami i czystymi emocjami. Te filmy mogą realnie zmienić nasze życie, gdy prezentowana historia trafi prosto w serce" - zauważa Szymon Miszczak, dyrektor Mastercard OFF CAMERA. - Podejmujemy tematy związane z różnorodnością, akceptacją. Często są to kwestie, które nie pojawiają się w mediach i nie docierają do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że możemy zaoferować osobom oglądającym Telewizję Polsat i czytającym Interię, nie tylko wspaniałe filmowe przeżycia, ale także cenną lekcję oswajania odmienności. Udział w naszym festiwalu to nie tylko doświadczenie kulturalne. To sposób na zwrócenie naszej uwagi na sprawy ważne, które często pozostają w strefie tabu - dodaje Szymon Miszczak.