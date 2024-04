Daria ze Śląska wystąpi na Gali Zamknięcia Mastercard OFF CAMERA 2024

Daria ze Śląska na Gali Zamknięcia Mastercard OFF CAMERA 2024

Uczestnictwo w Gali Zamknięcia Mastercard OFF CAMERA 2024 to nie tylko szansa na wysłuchanie artystki, ale również okazja do świętowania zakończenia jednego z najważniejszych festiwali filmowych w Polsce. Gala tradycyjnie przyciąga znakomitości ze świata kina, kultury i mediów, tworząc wyjątkową atmosferę pełną inspiracji i artystycznej energii. Dla wielbicieli kina i muzyki, to wydarzenie będzie doskonałą okazją do przeżycia niezapomnianych wrażeń artystycznych oraz do nawiązania nowych, ciekawych znajomości w środowisku kulturalnym.

W trakcie Gali Zamknięcia Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w dniu 4 maja 2024 roku w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego Centrum Kongresowego ICE Kraków poznamy laureatów Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi" o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy (nagroda: 25 000 USD), Konkursu Polskich Filmów Fabularnych o Nagrodę Dominiki Kulczyk & dFlights (nagroda: 100 000 zł), a także nagród dla Najlepszej Aktorki (nagroda: 10 000 zł, partner nagrody: Apart.pl / Albert Riele) i Najlepszego Aktora (nagroda: 10 000 zł, partner nagrody: realme) Konkursu Polskich Filmów Fabularnych, nagrody Mastercard Rising Star (nagroda: 10 000 zł), Nagrody Female Voice (nagroda: 50 000 zł, partnerzy nagrody: Bank BNP Paribas i Mastercard), Nagrody Publiczności (nagroda: 10 000 zł), Nagrody FIPRESCCI, Nagrody KIPA (nagroda: 16 000 zł) oraz Konkursu #63sekundy, którego głównym organizatorem jest Muzeum Powstania Warszawskiego.