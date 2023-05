" Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów " to prequel popularnej serii " Bridgertonowie ". Nowy serial Netfliksa opowiada o losach Charlotte (India Amarteifio) i króla Jerzego (Corey Mylchreest).

"Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów": Pokaz podczas 16. edycji Mastercard OFF CAMERA

Serial został podzielony na dwie linie czasowe. Pierwsza z nich skupia się na młodości Charlotte z czasów gregoriańskich. W pilocie dowiadujemy się, jak poznała króla Jerzego. Druga linia skupia się na wydarzeniach czasowo zbliżonych do serialu "Bridgertonowie". Królowa Charlotta, by ratować monarchię, porusza niebo i ziemię, by zmusić swoje dzieci do spłodzenia potomka.

Reklama

Nigdy nie byłam fanką "Bridgertonów", nawet jeśli miałabym traktować serię jako typowe "guility pleasure". Jednak po zobaczeniu pierwszego odcinka "Królowej Charlotty" (w dodatku na dużym ekranie), stwierdzam, że jest to serial, z którego można czerpać wiele przyjemności, mimo, że fabuła jest bardzo naiwna i maksymalnie przewidywalna. Miło jest czasem popatrzeć na ładnych ludzi w błyszczących strojach, rozwiązujących problemy, które nigdy, nawet w najmniejszych stopniu, nie będą mnie dotyczyć. Potrafię w tym znaleźć coś odprężającego.

Pokaz pierwszego odcinka odbył się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie. Oprócz pokazu, zorganizowano ściankę, na której można było zrobić pamiątkowe zdjęcie. Każdy z widzów dostał upominek w postaci słodkich, kolorowych makaroników.

Instagram Post Rozwiń

"Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów": Koncept kobiety u władzy

Scenarzystką "Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów" jest Shonda Rhimes ("Chirurdzy", "Kim jest Anna"). Producentką wykonawczą jest Betsy Beers, która do tej pory była odpowiedzialna za takie tytuły jak "Sposób na morderstwo" czy właśnie "Bridgertonowie".

Betsy Beers w wywiadzie Netfliksa opowiedziała, co najbardziej lubi w opowieści ze świata Bridgertonów.

(...) Sądzę, że najwspanialsze w opowiadaniu tej historii jest to, że nagle poznajemy tło — skąd pochodzi, jak to wszystko się rozwinęło i dlaczego podejmuje takie decyzje w "Bridgertonach"

W serialu zostanie również przedstawiona historia zmian społecznych, które stworzyły świat socjety "Bridgertonów".

Jeśli chodzi o tematykę, to niesamowicie interesujący i już od samego początku kluczowy w rozmowach o serialu był koncept kobiety u władzy. Jak kobieta rządzi w świecie zazwyczaj całkowicie zdominowanym przez mężczyzn? Shonda stworzyła coś niezwykle ciekawego — w tym świecie wyjątkowe kobiety opracowują sposób poruszania się pośród pałacowych intryg, polityki i wyzwań płciowych. Udaje im się to osiągnąć i znaleźć miłość oraz sens działania. Chyba jeszcze czegoś takiego nie mieliśmy okazji oglądać dodaje

Zdjęcie "Królowa Charlotta :Opowieść ze świata Bridgertonów" / LIAM DANIEL/NETFLIX / Netflix

"Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów": Bohaterowie z oryginalnego serialu

Betsy Beers w wywiadzie podkreśla, że dużą zaletą nowego serialu jest fakt, że możemy w nim spotkać ulubionych bohaterów z "Bridgertonów" i poznać ich historie z młodości.

Królową Charlottę po raz pierwszy widzimy jako młodą kobietę, która ma zostać wydana za króla Anglii, Jerzego III. Spotyka go po raz pierwszy. Nic o nim nie wie. Mamy więc przed sobą młodą kobietę, która wyrusza do świata, o którym nic nie wie, do kraju, w którym nigdy nie była, aby poślubić mężczyznę, którego nigdy nie spotkała. Od razu rzuca się w oczy, że ma duże poczucie własnej wartości. Jest inteligentna i zawzięta. Jest nieco niecierpliwa, ale to osoba, która będzie musiała nauczyć się szybko wielu rzeczy. Poznajemy też jej przyszłego męża, króla Jerzego, którego prawie nie widzieliśmy w "Bridgertonach". Jedną z największych zalet tego serialu jest fakt, że dowiadujemy się więcej o królu Jerzym i jego przeszłości. Już na początku odkrywamy, że król Jerzy doświadcza pewnych trudności, z którymi trudno mu sobie poradzić mówi producentka wykonawcza

W serialu "Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów" oglądamy losy młodej lady Danbury, której rola przypadła Arsemie Thomas. Jej bohaterka wykorzysta koronację Charlotte, aby dostać się do towarzyskiej socjety, będąc wciąż pod kuratelą swojego o wiele starszego męża. Ma doskonałe rozeznanie w podzielonej niegdyś scenie społecznej, do tego dobrze zna zawiłości instytucji małżeństwa, dzięki czemu staje się przewodniczką nowej królowej. Jednocześnie udaje jej się odnaleźć swój własny głos.

(...) Widzimy też zalążki znanej nam lady Danbury. Jest bardzo przebiegła, pragmatyczna i ma duże poczucie humoru. Kocha życie. Ale przede wszystkim obserwujemy, jak rodzi się jej strategia (...)

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jesse Eisenberg o bohaterze filmu „When You Finish Saving the World” INTERIA.PL

"Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów": Gdzie i kiedy oglądać?

"Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów" zadebiutuje 4 maja na Netfliksie.