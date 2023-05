Mastercard OFF CAMERA: Córka Borysa Szyca z nagrodą. Wzruszające gratulacje od ojca

Mastercard OFF CAMERA 2023

"Jestem taki dumny i szczęśliwy" - napisał na swoim Instagramie Borys Szyc, chwaląc się sukcesem swojej córki. Sonia Szyc podczas sobotniej gali festiwalu Mastercard OFF CAMERA otrzymała nagrodę Mastercard Rising Star za najlepszy debiut aktorski w filmie pełnometrażowym. 19-latkę nagrodzono za rolę w filmie "Miało cię nie być", który trafi do kin już we wrześniu.

Borys i Sonia Szycowie na festiwalu Mastercard OFF CAMERA 2023 /AKPA