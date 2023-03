Mastercard Off Camera 2023: Znamy pierwsze filmy nominowane w konkursach

W Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy będą rywalizować m.in. "Motherhood" reż. Pilar Palomero, "The Great Silence" reż. Katrine Brocks, "Chleb i sól" reż. Damian Kocur, "Spare Keys" reż. Jeanne Aslan i Paul Saintillan, "A Room of My Own" reż. Ioseb "Soso" Bliadze. Wszystkie nominacje w obu konkursach organizatorzy przedstawią 30 marca. Do festiwalu zostało już tylko półtora miesiąca.

Mastercard Off Camera 2023: Konkurs Główny i 25 000 dolarów

Międzynarodowy konkurs o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy to główna sekcja festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Jak co roku festiwalowa publiczność jako pierwsza w Polsce zobaczy debiuty i drugie filmy twórców, o których obecnie dyskutuje się na świecie.

Reklama

Pierwsze pięć z dziesięciu produkcji, które nominowano w tegorocznym Konkursie Głównym zostało właśnie ogłoszonych. Powalczą one o nagrodę w wysokości 25 000 dolarów.

Czternastoletnia, zbuntowana Carla musi przejść przyspieszony kurs macierzyństwa, gdy okazuje się, że jest w piątym miesiącu ciąży i ma przeprowadzić się do ośrodka dla niepełnoletnich kobiet i ich dzieci. "Motherhood" w reżyserii Pilar Palomero to opowieść o kobiecych doświadczeniach wokół rodzenia i wychowania dzieci.

Alma jest młodą kobietą, mieszkającą w całkowitym zamknięciu i odosobnieniu w żeńskim klasztorze. W elektryzującej, wyciszonej opowieści o oszustwie, rodzinnych sekretach i kłamstwach oraz przebaczeniu "The Great Silence" w reż. Katrine Brocks z Danii, obserwujemy relację rodzeństwa z całkowicie dwóch różnych światów: Erika, który właśnie wyszedł z więzienia i Almy, dla której "więzieniem" jest nie tylko klasztor, ale także jej własny umysł.



Zdjęcie Kadr z filmu "The Great Silence" / materiały prasowe

Upalne lato, leniwie płynący czas, hiphopowy freestyle i... nowopowstały bar z kebabem w małej, polskiej miejscowości, do której na kilka chwil wraca Tymek. W filmie "Chleb i sól" Damiana Kocura student warszawskiej Akademii Muzycznej, który wkrótce ruszy na podbój muzycznego świata dzięki zdobytemu stypendium, znajduje się w samym centrum wydarzeń przepełnionych stereotypami, uprzedzeniami i przemocą.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Chleb i sól" [trailer] materiały prasowe

Pełnometrażowy debiut reżyserskiego duetu Jeanne Aslan i Paula Saintillana "Spare Keys" to historia relacji piętnastoletniej Fifi z wielodzietnej rodziny, mieszkającej na komunalnym osiedlu i dobrze usytuowanego dwudziestoletniego Stephane’a, który jest bratem jej koleżanki z dzieciństwa. Spotykają się w zaskakujących okolicznościach - rodzinnej willi chłopaka, do której klucz kilka dni wcześniej kradnie nastolatka. Różne statusy społeczne, odmienne światy, ale ta sama potrzeba bliskości.

"A Room of My Own" w reżyserii Ioseba "Soso" Bliadzego to skrząca się celnymi obserwacjami panorama codziennego życia gruzińskich millenialsów. Nieśmiała Tina po ucieczce z przemocowego małżeństwa i dalekiej prowincji wynajmuje pokój u otwartej Megi w stolicy. Kobiety korzystając z uroków życia wielkiego miasta, zaczynają coraz bardziej zbliżać się do siebie.

Mastercard Off Camera 2023: Konkurs Polski i 100 000 zł

W Konkursie Polskich Filmów Fabularnych Mastercard OFF CAMERA prezentowane jest to, co w rodzimej kinematografii ostatniego roku jest najciekawsze, najbardziej oryginalne i jednocześnie uniwersalne.

Jak co roku, także i podczas szesnastej edycji największego święta kina niezależnego w tej części Europy dziesięć fabuł będzie walczyć o Nagrodę Dominiki Kulczyk & dFlights w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych w wysokości 100 000 złotych. Zostanie ona przyznana przez międzynarodowe jury.

Pierwsze pięć z dziesięciu filmów, które znalazły się w tegorocznej edycji to:

"Kobieta na dachu" w reżyserii Anny Jadowskiej to historia sześćdziesięcioletniej położnej Miry Napieralskiej, która do lat ukrywa własne potrzeby i uczucia. Jedynym momentem jej codzienności, w którym poświęca czas sobie, jest wizyta na dachu, gdzie pali zawsze tylko jednego papierosa. Pewnego dnia robi coś, co może mieć poważne konsekwencje prawne, jednak to moment, w którym zaczyna patrzeć na swoje życie z całkiem innej perspektywy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kobieta na dachu" [trailer] materiały prasowe

"Apokawixa" w reżyserii Xawerego Żuławskiego to wybuchowa mieszanka horroru o zombie, mocnego proekologicznego przesłania i imprezy życia maturzystów, którzy postanawiają odreagować stres związany z egzaminem dojrzałości, pandemią i lockdownami. Plaża, taniec, alkohol i historia, która mocno zmusza do refleksji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Apokawixa" [trailer] materiały prasowe

Alzheimer - ta postępująca choroba dziadka jest impulsem do wyjścia na świat skrywanych przez lata napięć, sekretów i pretensji wielopokoleniowej rodziny. Ceniona dokumentalistka Beata Dzianowicz w "Strzępach" bierze na warsztat dynamikę rodzinnych relacji.

Bliźniaczki June i Jennifer Gibbons nagle przestają komunikować się ze światem. W anglojęzycznym debiucie Agnieszki Smoczyńskiej "Silent Twins" dostajemy zaproszenie do bogatego świata wewnętrznego dwóch czarnych sióstr, które uciekają od ponurej prowincjonalnej codzienności i wkraczają do eksplodującej neonowymi kolorami krainy ich fantazji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Silent Twins" [trailer] materiały prasowe

19-letni Robert wyjeżdża do Norwegii, aby spłacić rodzinne długi, pracując w przetwórni łososi. W czasie strajku pracowników główny bohater staje przed dylematem: ratować rodzinę i zostać łamistrajkiem czy dołączyć do protestu i Ivara, którym jest coraz bardziej zafascynowany. Film "Norwegian Dream" w reżyserii Leiva Devolda, absolwenta Wydziału Reżyserii łódzkiej szkoły filmowej jest opowieścią o poszukiwaniu tożsamości i cenie życia w zgodzie ze sobą.

Kolejne pięć filmów nominowanych w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi", a także pięć tytułów, które znalazły się w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych zostanie zaprezentowanych 30 marca br. Tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w Krakowie w dniach 28 kwietnia - 7 maja 2023 roku. Więcej informacji na offcamera.pl