Mastercard OFF CAMERA 2023: Nominowane filmy

Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA oficjalnie rozpoczął się 28 kwietnia podczas Gali Otwarcia w krakowskim Kinie Kijów. Gościom zostały zaprezentowane tytuły, które będą walczyć o nagrody.

Filmy nominowane w tegorocznej odsłonie Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi" to: "Do You Love Me?", reż. Tonia Nayabrova; "Storm", reż. Erika Calmeyer; "Delegation", reż. Asaf Saban; "Banger", reż. Adam Sedlák; "Medusa Deluxe". reż. Thomas Hardiman; "Motherhood", reż. Pilar Palomero; "The Great Silence", reż. Katrine Brocks; "Chleb i sól", reż. Damian Kocur; "Spare Keys", reż. Jeanne Aslan i Paul Saintillan; "A Room of My Own", reż. Ioseb; "Soso" Bliadze. Twórcy walczą o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy i 25 tysięcy dolarów.

W Konkursie Polskich Filmów Fabularnych o nagrodę Dominiki Kulczyk & dFlights i 100 tysięcy zł powalczą: "Wyrwa", reż. Bartosz Konopka; "Hela", reż. Anna Kasperska; "Niebezpieczni dżentelmeni", reż. Maciej Kawalski; "Tata", reż. Anna Maliszewska; "Miało cię nie być", reż. Jakub Michalczuk; "Kobieta na dachu" Anny Jadowskiej; "Apokawixa" Xawerego Żuławskiego; "Strzępy" Beaty Dzianowicz; "Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej i "Norwegian Dream" Leiva Devolda.

Ponadto widzowie będą mogli oglądać filmy w ramach sekcji m.in. "Amerykańscy Niezależni" czy "Festiwalowe hity". Przygotowane zostały również pokazy seriali podczas sekcji "Storytellers". Szczegółowy program można znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu Mastercard OFF CAMERA .

Mastercard OFF CAMERA 2023: Gwiazdy na gali otwarcia 1 / 13 Gościem uroczystości był gwiazdor filmu - amerykański aktor John Malkovich. Kto jeszcze pojawił się na czerwonym dywanie? Źródło: INTERIA

Na Gali Otwarcia Festiwalu Mastercard OFF CAMERA nie zabrakło polskich gwiazd. Na ściance pojawili się, między innymi, Andrzej Chyra, Ilona Ostrowska, Magdalena Różczka, Jan Holoubek czy Sonia Bohosiewicz.

Zdjęcie Magdalena Różczka i Jan Holoubek / INTERIA.PL

Mastercard OFF CAMERA 2023: John Malkovich z nagrodą "Pod Prąd"

John Malkovich osobiście przywitał gości podczas Gali Otwarcia 16. edycji Mastercard OFF CAMERA. Amerykański aktor i reżyser odebrał statuetkę "Pod Prąd", honorującą artystów i artystki, którzy idą własną drogą, nie zważając na obowiązujące trendy i modę. Następnie pozostawił po sobie ślad w postaci odcisku dłoni, który zostanie częścią Alei Gwiazd w Krakowie.

Zdjęcie John Malkovich na gali otwarcia Mastercard OFF CAMERA / INTERIA

Pokaz "Dominion" poprzedziła inspirująca rozmowa z Johnem Malkovichem, w której uczestniczył także Jacek Szumlas, jego wieloletni przyjaciel i jeden z producentów filmu. Opowiedzieli, między innymi, o problemach, jakie napotkali podczas kręcenia filmu. Prace na planie "Dominion" rozpoczęły się już w 2016 roku.

Zdjęcie Producent Jacek Szumlas (L) i John Malkovich (C) w rozmowie z Michałem Chacińskim (P) / AKPA / AKPA

Więcej na ten temat opowiedział nam w wywiadzie dla Interii. - Z tego co wiem, ten projekt miał problemy z budżetem już na etapie zdjęć, o czym wtedy nie mieliśmy pojęcia. Kiedy pojawili się nowi inwestorzy, po pewnym czasie doszło do sporu między nimi a zespołem producenckim, w co w żaden sposób nie byłem uwikłany. Efekt całego tego bagna był taki, że zniknęli. Nie byłem świadomy, że właściwie żaden z aktorów pracujących przy tym filmie nie dostał wynagrodzenia - mówił.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. John Malkovich o filmie „Dominion” INTERIA.PL

- Przyjechałem tu, ponieważ Jacek Szumlas w końcu, po wielu latach, posiadł prawa do tego filmu - dodał.

Natomiast jeszcze podczas rozmowy na Gali Otwarcia Festiwalu zahaczono o jeden z najpopularniejszych filmów aktora - " Być jak John Malkovich ". Opowiedział zabawną anegdotę, gdy na planie wspomnianego tytułu reżyser Spike Jonze powiedział Malkovichowi, że "Malkovich zagrałby to inaczej".

John Malkovich jest nie tylko aktorem, ale także reżyserem. W ostatnich latach skupia się na sztukach teatralnych. Również o ten aspekt został zapytany. Finalnie padło pytanie, czy biorąc pod uwagę jego wiek (aktor w grudniu tego roku skończy 70 lat), nie chce przystopować z projektami.

- Gdy jesteś w moim wieku, czujesz, że "okno się zamyka". Czy to ze względów zdrowotnych, czy dlatego, że podróż się gorzej znosi. Ale ja mam jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. Mam wnuczkę. Czeka mnie wiele pracy, projektów. Nie czuję się zmęczony. Czuję się gotowy - odpowiedział.

Zdjęcie John Malkovich / AKPA / AKPA

Po rozmowie z Johnem Malkovichem, goście mogli zobaczyć film "Dominion", opowiadający historię Dylana Thomasa (w tej roli Rhys Ifans). Malkovich wciela się w nim w rolę doktora Feltona. Reżyserem filmu jest Steven Bernstein, a jednym z producentów Jacek Szumlas.