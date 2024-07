"A Different Man": O czym będzie film?

"A Different Man" ma być psychologicznym thrillerem z elementami czarnego humoru. Głównym bohaterem jest Edward (Sebastian Stan), wyrzutek społeczny, który decyduje się na eksperymentalną, a tym samym bardzo ryzykowaną operację rekonstrukcji twarzy. Gdy zyskuje "nową twarz" zaczyna mieć obsesję na punkcie aktora, który odgrywa jego postać w scenicznej biografii. Tym samym paranoja i zbrodnia zaczynają zataczać coraz szersze kręgi.



Reklama

"A Different Man" to film w reżyserii Aarona Schimberga, dla którego jest to dopiero drugi film fabularny w karierze. U boku Sebastiana Stana wystąpiła znana z produkcji "Najgorszy człowiek na świecie" Renate Reinsve. Na ekranie pojawia się także Adam Pearson ("Pod skórą").

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tofifest 2024: "Dracula" i niepokorność w Toruniu. Relacja z festiwalu INTERIA.PL

Sebastian Stan za tę rolę zdobył Srebrnego Niedźwiedzia podczas tegorocznego festiwalu Berlinale. Film był także pokazywany na festiwalu w Sundance.

"A Different Man": Zwiastun i data premiery

W sieci pojawił się opublikowany przez studio A24 oficjalny zwiastun filmu "A Different Man" [zobacz tutaj] . W kinach w Stanach Zjednoczonych zadebiutuje 20 września. Polska data premiery nie jest na ten moment znana.

Film będzie można zobaczyć podczas festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, który rozpoczyna się 18 lipca.