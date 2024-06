Gosia to pełna życia dziewczyna, która pragnie studiować pedagogikę specjalną, bo wierzy, że może pomóc ludziom, którzy doświadczają kryzysu psychicznego. Od 13 roku życia sama spędziła wiele czasu w ośrodkach psychiatrycznych. Swoją historią udowadnia, że osoba żyjąca ze schizofrenią może odnosić małe i duże sukcesy. Jej historia jest tak naprawdę opowieścią o miłości, sile woli i bezwarunkowym wsparciu.

Podczas tegorocznej edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity film "Posłuchaj, co chcę Ci powiedzieć" otrzymał Wyróżnienie Jury oraz Wyróżnienie Stowarzyszenia Kin Studyjnych.

"Posłuchaj, co chcę Ci powiedzieć": Walka z wyniszczającą chorobą

Gosia przygotowuje się do matury i planuje studiować pedagogikę specjalną. Jest pełna życia i chciałaby pomagać innym. Niestety sama zmaga się z czymś, co uniemożliwia jej normalne funkcjonowanie. Od 13 roku życia cierpi na lekooporną schizofrenię paranoidalną, a psychozy i depresje sprawiają, że regularnie wraca do szpitala w stanie zagrażającym zdrowiu i życia. Bronią w walce z obezwładniającą chorobą jest nagrywany w kryzysowych momentach videopamiętnik. A zapisane w ten sposób wyznania bohaterki powracają w filmie, ukazując jej stany emocjonalne.



"Posłuchaj, co chcę Ci powiedzieć" to kolejny w dorobku Małgorzaty Imielskiej film o zmaganiach człowieka z wyniszczającą chorobą. W zrealizowanym w 2018 roku dokumencie "Miłość i puste słowa" opowiadała historię 40-letniego małżeństwa Adama i Wandy, którzy w jesieni życia mierzą się z Alzheimerem i postępującą erozją więzi rodzinnych. Gosia, podobnie jak Wanda, otoczona jest miłością bliskich, ale ta, choć niezwykle cenna, okazuje się niewystarczająca do pokonania choroby. Reżyserka wraz z autorką zdjęć Zuzanną Zacharą-Hassairi towarzyszą Gosi przez kilkanaście miesięcy obserwując, jak próbuje się usamodzielnić i zbudować sobie bezpieczny świat, i jak podnosi się po każdym niezwykle dewastującym ataku uporczywie powracających demonów.



Zdjęcie Kadr z filmu "Posłuchaj, co chcę Ci powiedzieć" (screen ze zwiastuna) / materiały prasowe

Zdrowie psychiczne to wciąż temat tabu

W świecie, który wymaga od wszystkich idealnego życia, opowiadanego za pomocą kolorowych relacji w mediach społecznościowych, "Posłuchaj, co chcę Ci powiedzieć" to kino zaglądające za kurtynę happyrzeczywistości. Zdrowie psychiczne to wciąż temat tabu. Chorzy i ich rodziny często są stygmatyzowani, a głęboko zakorzenione społeczne lęki skazują ich na wykluczenie. Tymczasem badania nie pozostawiają złudzeń, kryzys zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży to powszechny element współczesnego świata.

Według opublikowanego w 2023 roku raportu "Młode głowy" ponad 39% nastolatków miewa myśli samobójcze, a 16% przyznaje się do samookalecznia. Dokument Małgorzaty Imielskiej nie wpisuje się jednak w dyskusję o problemach i niedofinansowaniu polskiej służby zdrowia. Reżyserka unika publicystki i stawiania oczywistych diagnoz. Zamiast tego z uważnością i troską pochyla się nad swoją bohaterką, pozwalając nam zajrzeć do jej świata i zrozumieć funkcjonowanie chorej osoby oraz jej otoczenia.

To zainteresowanie pełni jeszcze jedną istotną funkcję. Terapeutyczną. Zarówno dla bohaterki, jak i jej rodziny, ale także dla widzów. Realizacja "Posłuchaj co chcę Ci powiedzieć" to proces oparty na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. To wejście w świat, od którego na co dzień wolimy trzymać się daleka - jeśli tylko nie dotyczy bliskich nam osób. Oglądając film Małgorzaty Imielskiej dostajemy więc szansę, by zrozumieć, z jakimi wyzwaniami wiążą się choroby psychiczne. I choć codzienność Gosi przypomina funkcjonowanie w zaklętym kręgu choroby, to jej wytrwałość i konsekwencja w walce o siebie jest dowodem ogromnej wewnętrznej siły. Teraz, dzięki udziałowi w dokumencie, zyskała możliwość, by się tą siłą podzielić.



7/10

"Posłuchaj, co chcę Ci powiedzieć", reż. Małgorzata Imielska, Polska 2024, dokument pokazywany w ramach festiwalu Millennium Docs Against Gravity.