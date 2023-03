Aktorka kilkakrotnie w wywiadach podkreślała, że jest niezwykle dumna z historii swojej mamy, która w wieku 25 lat opuściła Filipiny i przeniosła się do Stanów Zjednoczonych. Vanessa Hudgens przyznała, że jej wymarzonym projektem jest nakręcenie filmu fabularnego ukazującego losy jej mamy. Zanim jednak aktorka zrealizuje to marzenie, postanowiła sama odkryć swoje filipińskie korzenie podczas pierwszej podróży z siostrą Stellą do kraju matki Giny Guanco.

Vanessa Hudgens odkryje filipińskie korzenie

"Czuję, że nasza historia jest bardzo podobna do historii wielu kobiet na całym świecie. Zatem im więcej rzeczy dzielimy ze sobą, tym bardziej możemy się wzajemnie wspierać" - stwierdziła aktorka w komunikacie cytowanym przez "Hollywood Reporter".

Paul Soriano, któremu powierzono rolę reżysera i producenta filmu podkreślił, że jest zaszczycony tą współpracą i liczy, że będzie ona jedną z wielu. "Inspirujące jest to, że mimo tego wszystkiego, co Vanessa osiągnęła w życiu, chce odkryć swoje filipińskie korzenie i złożyć hołd krajowi swojej matki" - dodał filmowiec.

Zanim film trafi do rąk widzów - data premiery wciąż jest nieznana, fani Hudgens będą mieli okazję zobaczyć ją na dużym ekranie w takich produkcjach, jak komedia "French Girl" i czwarta odsłona "Bad Boys" .