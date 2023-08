"Historia Sylvestra Stallone'a to opowieść o wytrwałości, triumfie oraz śladzie, jaki pozostawił na historii kina. Jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie film o nim zamknie nasz tegoroczny festiwal. Celebrujący dziedzictwo prawdziwej ikony film 'Sly' zabiera widzów w podróż przez życie Stallone'a, którego wpływ na kino obejmuje prawie pół wieku. Ten dokument pozwala na poznanie człowieka stojącego za megagwiazdą kina akcji" - powiedział przewodniczący Festiwalu Filmowego w Toronto, Cameron Bailey.

Reklama

Wyreżyserowany przez Thoma Zimnego ("Elvis Presley: Poszukujący") dokument "Sly" opisywany jest jako obraz intymny i niespodziewany. Ma skupić się przede wszystkim na początkach kariery Stallone'a, ale też pokazać szczegółowo jego trwającą przez dekady karierę rozpoczętą sukcesem pięściarskiego dramatu "Rocky", którego scenariusz napisał i w którym wystąpił w roli głównej. Producentem dokumentu jest platforma streamingowa Netflix. To właśnie w tym serwisie będzie można obejrzeć ten film już w listopadzie tego roku.

Wideo "Sly": Official Teaser

Filmem otwarcia tegorocznego Festiwalu Filmowego w Toronto będzie animowany "The Boy and the Heron" japońskiego reżysera Hayao Miyazakiego. W programie imprezy znalazły się też m.in. takie filmy jak tegoroczny zwycięzca festiwalu w Cannes film "Anatomia upadku" Justine Tiet, sportowy "Następny gol" Taikiego Waititiego, komedia Aleksandra Payne'a "Przesilenie zimowe", a także wyciskacz łez Hirokazu Kore-edy "Monster". Festiwal rozpocznie się 7 września.



Wideo Anatomy of a Fall (Anatomie d'une Chute) new clip official - Cannes Film Festival 2023 - 1/2

Sylvester Stallone: Ikona kina akcji

Filmową karierę Sylvester Stallone rozpoczął w wieku 24 lat, występując w jednej z tytułowych ról w filmie erotycznym "Przyjęcie u Kitty i Studa" (1970). Następnie zagrał w takich obrazach, jak: "Zakochani i inni" (1970) oraz "Buntownik" (1970), a także pokazał się w epizodach u znanych reżyserów: Woody'ego Allena ("Bananowy czubek", 1971) i Alana J. Pakuli ("Klute", 1971).



Na hollywoodzką sławę musiał jednak poczekać kolejne 6 lat. Przyszła, gdy Stallone zdołał przeforsować scenariusz i zagrać główną rolę, boksera-amatora, w melodramacie sportowym "Rocky" (1976). Film uczynił go idolem amerykańskiej widowni, a jego sukces spowodował, że artysta jeszcze sześciokrotnie zakładał krótkie spodenki i wchodził na ring jako "włoski ogier". Pierwszy obraz o pięściarzu z Filadelfii zdobył 10 nominacji do Oscara (w tym dla Stallone'a za scenariusz i aktora pierwszoplanowego) i trzy statuetki.



Sylvester Stallone: Malinowy król 1 / 17 Film "Kryształ górski" okazał się malinowym debiutem Sylvestra Stallone'a. W 1985 roku gwiazdor otrzymał Złotą Malinę dla najgorszego aktora, dorzucił też nominację w kategorii "najgorszy scenariusz". Źródło: East News

Kolejne obrazy "Sly'a" nie były jednak już tak udane - m.in. "F.I.S.T" (1978), "Paradise Alley" (1978) i "Ucieczka do zwycięstwa" (1981) - a aktorską karierę Stallone'a uratowało drugie po Rockym symboliczne wcielenie, które także stało się częścią amerykańskiej kultury. Postać Johna Rambo , weterana wojny z Wietnamu, będącego w gruncie rzeczy wyszkoloną w zabijaniu maszyną, pokazała jak olbrzymi potencjał drzemie w kinie akcji i uczyniła artystę jedną z jego ikon, obok takich tuzów, jak Jean Claude Van Damme czy Arnold Schwarzenegger .

Pełna wzlotów i upadków kariera Stallone'a trwa do dziś. Aktor podbija obecnie mały ekran główną rolą w serii "Tulsa King", a już we wrześniu będzie go można zobaczyć w czwartej części serii "Niezniszczalni".