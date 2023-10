"Renaissance: A film by Beyonce" w kinach od 1 grudnia [zwiastun]

"Renaissance: A film by Beyonce" w kinach od 1 grudnia

Beyonce zaprezentowała zwiastun swojego koncertowego filmu "Renaissance: A film by Beyonce".

"Kiedy występuję, czuję się wolna. Celem, który przyświecał tej trasie koncertowej, było stworzenie miejsca, w którym wszyscy czują się tak samo wolni, nikt nie jest oceniany, wszyscy są wyjątkowi" - wyjaśnia artystka już na początku zwiastuna filmu.



Krótka zapowiedź produkcji ukazuje migawki z występów, ale również to, co zwykle jest niewidoczne dla widzów, czyli wydarzenia za kulisami. Na nagraniu widać towarzyszące artystce dzieci - 6-letnie bliźnięta Rumi i Sira oraz najstarszą córkę Blue Ivy, która przygotowuje się z mamą do występów na scenie.

Zgodnie z zapowiedzią samej Beyonce, ten film będzie podsumowaniem ważnego etapu w jej życiu. Piosenkarka wielokrotnie powtarzała, że dopiero po przekroczeniu czterdziestki przestała ścigać się z samą sobą i narzucać sobie trudną do udźwignięcia presję. W nadchodzącym filmie mocno wyeksponowany będzie wątek tytułowego odrodzenia - nowego spojrzenia 42-letniej artystki na siebie, swoje dotychczasowe dokonania i rolę w muzyce.

Portal "Variety" już szacuje, że zyski z biletów na "Renaissance: A film by Beyonce" mogą przekroczyć 500 mln dolarów.

Wideo "Renaissance: A film by Beyonce" [trailer]