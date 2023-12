Polska wokalistka głosem "Pieśni wielorybów". Co to za historia?

"Pieśni wielorybów": Kulisy pracy Margaret

"Przy filmie 'Pieśni wielorybów' pracowało mi się znakomicie. Uwielbiam oglądać dokumenty przyrodnicze. To było moje skryte, niewypowiedziane marzenie, aby móc użyczyć głosu do takiej produkcji. To, co mnie najbardziej wzruszyło w tej produkcji, to mądrość płynąca od wielorybów, która dawniej mi umykała. Nigdy nie patrzyłam na te zwierzęta, zwracając uwagę na przesłanie, jakie niosą" - wyznała Margaret, która do tej produkcji nagrała polską wersję narracji.

"To bardzo ważny dokument i zachęcam każdego, aby udał się pod koniec grudnia do kina. Film jest przepiękny. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, ile lat musi trwać znalezienie tego idealnego ujęcia. Złapanie tych kadrów to z pewnością była wielka próba cierpliwości. Cieszę się, że ktoś ją miał. Usłyszenie głosów wielorybów to także niesamowite doświadczenie" - dodała wokalistka.

W oryginalnej, francuskiej wersji językowej narratorem filmu jest gwiazda kina Jean Dujardin , którego znamy z takich filmów, jak "Artysta" , "Oficer i szpieg" czy "Facet na miarę" .



"Pieśni wielorybów": Fabuła, zwiastun, premiera

"Pieśni wielorybów" zabierają nas w podróż po Afryce, Azji, Oceanii, Arktyce i Antarktydzie, oddając w spektakularny wizualnie sposób potęgę oceanu. Daje okazję posłuchania śpiewu niezwykłych istot, dzięki któremu komunikują się ze sobą na odległość tysięcy kilometrów. To także podróż z najlepszymi fotografami przyrody na świecie w coroczną wędrówkę podwodnych olbrzymów, pokazującą ich niezwykłe zdolności i bogate życie społeczne.



Oprócz zapierających dech w piersiach ujęć, wrażenie robi także oryginalna ścieżka dźwiękowa, w której wykorzystano muzykę między innymi Leonarda Cohena, Jóhanna Gunnara Jóhannssona, Sigur Rós czy Kronos Quartet.

"Polska publiczność spotkała się z filmem "Pieśni wielorybów podczas festiwalu Millennium Docs Against Gravity, który dotarł do ośmiu miast. To właśnie ta produkcja została wybrana przez publiczność w czterech miastach jako ich ulubiona. Wtedy zdecydowaliśmy, że ten film powinien zagościć w szerszej dystrybucji. To niebanalna opowieść o ssakach, które są na Ziemi od 40 milionów lat. Możemy nazwać ich strażnikami naszej planety" - mówi Artur Liebhart, dyrektor i założyciel Against Gravity.

Film trafi na ekrany polskich kin 29 grudnia 2023 roku.

