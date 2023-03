O Robercie Lewandowskim powiedziano już wiele. Istnieją setki powtarzanych historii i faktów, dziesiątki artykułów i wywiadów. Jednak żaden z tych materiałów nie pokazał widzom, kim naprawdę jest Robert Lewandowski: jak radzi sobie z codziennymi zmaganiami, jak pokonuje swoje słabości i jak dąży do wyznaczonych celów. Dokument "Lewandowski - Nieznany" jest zapisem fascynującej drogi, jaką Robert Lewandowski przebył ze skromnego boiska w Lesznie na największe areny futbolowego świata. To nie jest historia o rekordach i sukcesach, ale opowieść o determinacji w pokonywaniu przeciwności i własnych niedoskonałości.

"Lewandowski - Nieznany" to pierwszy w historii film dokumentalny o Robercie Lewandowskim, jednym z najlepszych piłkarzy świata. Determinacja, ciężka praca i ciągłe dążenia do perfekcji są znakiem rozpoznawczym Roberta Lewandowskiego, tak jak jego charakterystyczny rzut karny, którego wykonywanie udoskonalał przez lata. I choć dziś Robert Lewandowski ma na swoim koncie zwycięstwo Ligi Mistrzów, kontrakt w FC Barcelonie oraz ponad 500 bramek strzelonych w klubach i reprezentacji, to jego droga na szczyt była kręta.

Problemy w klubie na początku kariery, bolesne porażki i trudne odejście z Bayernu Monachium - kulisy tych wydarzeń poznają widzowie dokumentu. Twórcy filmu nie skupili się jedynie na karierze sportowej głównego bohatera. Widzowie zobaczą nigdy wcześniej niepublikowane materiały, poznają historie z dzieciństwa piłkarza, dowiedzą się o jego relacjach z bliskimi, z kolegami z drużyny, fanami i mediami.

Zdjęcie Robert Lewandowski w filmie "Lewandowski-Nieznany" / Prime Video / materiały prasowe

Robert Lewandowski: Rodzina jest i zawsze była najważniejsza

"Myślę, że dużą wartością tego filmu jest to, że został nagrany właśnie teraz, kiedy moja kariera wciąż trwa, gdy mam przed sobą jeszcze duże, nowe wyzwania. Osiągnąłem w piłce na tyle dużo, że mogę spojrzeć wstecz na drogę, która mnie doprowadziła do miejsca, w którym jestem, ale jednocześnie wciąż myślę o sportowej przyszłości, pracuję nad tym, żeby stać się jeszcze lepszym piłkarzem i dzięki swojemu doświadczeniu dawać drużynie coraz więcej, nie tylko na boisku. Dziś wciąż piszę kolejny rozdział filmu, który może kiedyś również powstanie" - mówi Robert Lewandowski.

Zdjęcie Robert Lewandowski w filmie "Lewandowski - Nieznany" / Prime Video / materiały prasowe

Oprócz samego Roberta Lewandowskiego głos w filmie zabiera Anna Lewandowska, jego rodzina i bliscy przyjaciele oraz światowej klasy piłkarze, trenerzy i inni sportowcy (m.in. Jürgen Klopp, Thierry Henry, Thomas Müller, Xavi Hernandez, Manuel Neuer, Zbigniew Boniek, Grzegorz Krychowiak, Wojciech Szczęsny, Matts Hummels, Karl-Heinz Rummenigge).

"Rodzina jest i zawsze była najważniejsza na każdym etapie mojego życia. To rodzicie wpoili mi wartości, którymi kierują się w swoimi życiu i swoją ciężką pracą umożliwili mi realizację moich marzeń. Moja żona Ania nie tylko mi towarzyszyła, ale także aktywnie wspierała mnie w stawaniu się coraz lepszym piłkarzem przez cały okres dorosłej kariery. Dziś Ania i córki są moją największą radością, dodają życiu jeszcze większy sens i czynią mnie lepszym człowiekiem" - przyznaje piłkarz.

"Lewandowski - Nieznany" został wyprodukowany przez Papaya Films i wyreżyserowany przez Maćka Kowalczuka. Dokument pojawi się w Polsce 31 marca wyłącznie na Prime Video.