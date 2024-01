Najlepsze dokumenty o artystach na polskim festiwalu. Premierowe pokazy!

Tegoroczna edycja Millennium Docs Against Gravity odbędzie się od 10 do 19 maja w ośmiu miastach (Warszawa, Wrocław, Gdynia, Poznań, Katowice, Łódź, Bydgoszcz i Lublin) a następnie online - od 21 maja do 3 czerwca na mdag.pl.



Agnès Varda i JR wracają na MDAG

W 2017 roku powstały nominowane do Oscara "Twarze plaże". Ta czuła i zabawna opowieść o przyjaźni artystów z dwóch różnych pokoleń pokazywała wspólny projekt legendarnej Agnès Vardy i młodego JR-a. Podczas 21. edycji MDAG obie postaci ponownie pojawią się na festiwalu - zmarła przed paru laty Agnès jako główna bohaterka "Viva Varda!" Pierre’a-Henriego Giberta, za to JR powraca jako reżyser filmu "Tehachapi".



Reklama

Agnès Varda była jedną z ikonicznych postaci dla francuskiej Nowej Fali, zrewolucjonizowała spojrzenie na to, jak może wyglądać film i jakie historie mogą trafić na duży ekran. Wyrazista artystka była jedyna w swoim rodzaju i od pierwszego spojrzenia można ją rozpoznać. "Viva Varda!" ukazuje zupełnie nową perspektywę na jej życie i twórczość, wykorzystując niepublikowane wcześniej materiały archiwalne oraz wywiady z jej rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami.

Z kolei JR w "Tehachapi" powraca do tematu przewodniego swojej twórczości - niesienia radości i oddawania głosu osobom, o których społeczeństwo zapomina. Przez trzy lata tworzył olbrzymi projekt artystyczny w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Kalifornii, we współpracy z osadzonymi oraz personelem instytucji. Projekt ukazuje siłę sztuki jako narzędzia dającego nadzieję i pozwalającego na przemianę w przemocowym środowisku więziennym.

Zdjęcie Scena z filmu "Tehachapi" / materiały prasowe

Filmowe światy Gondry’ego i Capry

Michel Gondry i Frank Capra są wybitnymi reżyserami, a filmy o nich miały swoje światowe premiery podczas festiwalu w Wenecji w 2023 roku. Podczas 21. MDAG polska publiczność będzie mogła lepiej poznać ich spojrzenie na rzeczywistość i sztukę.



"Michel Gondry: Do it Yourself" Francois Nemeta to film opowiadający o nietypowym procesie twórczym Gondry’ego. Poznamy jego dzialalność począwszy od pierwszych wideoklipów, aż po kręcenie filmu "The Book of Solutions" pokazywanego w Cannes w 2023 roku. Michel był młodym punkiem wyobrażającym sobie, że jest jak Méliès. Zaczynał jako genialny francuski twórca wideoklipów, a na przestrzeni trzech dekach stał się amerykańskim reżyserem, potrafiącym uniknąć pułapki Hollywood. Nadal żyje tylko we własnych marzeniach i tworzy swój kolorowy artystyczny mikrokosmos.



Zdjęcie Michel Gondry w filmie "Michel Gondry: Do it Yourself" / materiały prasowe

Z kolei Matthew Wells w filmie "Frank Capra: Mr. America" przygląda się legendarnemu amerykańskiemu reżyserowi. Wykorzystuje wcześniej niepublikowane archiwa, żeby przyjrzeć się historii Capry i rozpracować jego złożony związek z USA. Słyszymy z ust reżysera, jak walczył, żeby wydostać się spod wpływu swoich włoskich korzeni i ostatecznie dotarł do Hollywood. To szczery portret skomplikowanego człowieka, którego opowieści o nadziei w trudnych czasach nadal przemawiają do publiczności. Pomimo skromnych początków, w latach 30. Capra był już najbardziej wpływowym reżyserem na świecie.

Zdjęcie Frank Capra w filmie "Frank Capra: Mr. America" / materiały prasowe

Millennium Docs Against Gravity odbędzie się od 10 do 19 maja w ośmiu miastach (Warszawa, Wrocław, Gdynia, Poznań, Katowice, Łódź, Bydgoszcz i Lublin) a następnie online - od 21 maja do 3 czerwca na mdag.pl.