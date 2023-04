Millennium Docs Against Gravity: "Pianoforte" Jakuba Piątka filmem otwarcia

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w środę w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki, dyrektor festiwalu MDAG Artur Liebhart przypomniał, że "święto kina dokumentalnego w tym roku odbędzie się w tym samym czasie w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Lublinie oraz Gdyni". "W specjalnym programie Weekend z festiwalem Millennium Docs Against Gravity kolejnych kilkadziesiąt mniejszych miejscowości i kin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kin Studyjnych i Lokalnych przedstawi ograniczony program sześciu filmów. Jak to jest możliwe, aby festiwal filmowy mógł odbywać się w tylu miejscach? Tego nie wie nikt, ale już po raz kolejny nasz wspaniały zespół się tego podejmuje. Kiedy próbuję wytłumaczyć to członkom branży filmowej za granicą, to do tej pory mi nie wierzą, że nam się to udaje" - powiedział.

Millennium Docs Against Gravity: 20 kultowych dokumentów z ostatnich 20 lat

Z okazji jubileuszowej odsłony MDAG dyrektor festiwalu przygotował selekcję 20 kultowych dokumentów z ostatnich 20 lat. Znalazły się w niej m.in. "Przeżyć" Jonasa Pohera Rasmussena, "Spotkania na krańcach świata" Wernera Herzoga, "Ściana cieni" Elizy Kubarskiej oraz "Scena zbrodni" Joshui Oppenheimera. "20. edycja to dobra okazja, by przypomnieć niektóre tytuły twórców i twórczyń, które zapisały się w pamięci. Podzieliliśmy 20 filmów na te, które będziemy pokazywać na dużym ekranie w kinach oraz na te, na które zapraszamy do części online naszego festiwalu. Dobór tych filmów był różny. Najbardziej zależało nam na filmach, które do tej pory rezonują z publicznością, które przetrwały próbę czasu. Znajdziemy tutaj również filmy nagradzane na naszym festiwalu oraz filmy, które w pewnym stopniu wchodzą w dialog z tytułami, które w tym roku pokazujemy w programie festiwalu jako filmy nowe" - zwrócił uwagę Liebhart.

Dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy Artur Jóźwik podkreślił, że co roku Millennium Docs Against Gravity "uwrażliwia nas na bardzo ważne tematy". "My jako Warszawa bardzo cieszymy się, że możemy po raz kolejny być partnerem tego festiwalu. Millennium Docs jest jednym z najważniejszych warszawskich festiwali. Bardzo miło mi powiedzieć, że festiwal otrzymał stabilne, bo kolejne trzyletnie dofinansowanie z budżetu m.st. Warszawy i ten budżet znaczenie staraliśmy się podnieść, żeby to nie było tylko odczucie inflacyjne, ale także żeby ta dobrze naoliwiona maszyna mogła super działać" - stwierdził.

Dyrektor departamentu Public Relations w Banku Millennium Iwona Jarzębska poinformowała, że instytucja świętuje w tym roku 18-lecie współpracy z festiwalem. "Kochamy festiwal, zawsze na niego czekamy. Lubią go nasi pracownicy, nasi klienci. Mamy nadzieję na kolejne wspaniałe lata i jubileusze. W tym roku, w tym ważnym okresie, chcieliśmy szczególnie podkreślić obecność banku. Wspieramy festiwal kampanią w internecie i w mediach społecznościowych, którą państwo zobaczycie. Bardzo dziękujemy za możliwość współpracy i czekamy na to wydarzenie. Wszystkim życzymy udanej zabawy, uczestnictwa w jednej z najlepszych imprez kulturalnych w tym kraju" - podsumowała.

Millennium Docs Against Gravity: 12 filmów w Konkursie Głównym

W konkursie głównym rywalizować będzie 12 tytułów. Są wśród nich nagrodzony Złotym Lwem na festiwalu w Wenecji "Całe to piękno i krew" Laury Poitras o amerykańskiej fotografce i aktywistce Nan Goldin, prezentowany premierowo na Berlinale "Nie znikniemy" Alisy Kovalenko, "Pustelnik z Treig" Lizzie MacKenzie o mężczyźnie, który odciął się od świata oraz poruszający kwestię walki o wolne media dokument "Zła prasa" Rebekki Landsberry-Baker i Joego Peelera.

Szansę na Grand Prix otrzymały również m.in. ukazujący kulisy Konkursu Chopinowskiego "Pianoforte" Jakuba Piątka, "Apolonia, Apolonia" Lei Glob - historia malarki, która stara się znaleźć swoje miejsce w świecie zdominowanym przez mężczyzn oraz śledząca losy izraelskich nastolatków "Niewinność" Guya Davidiego. Do nagrody nominowano ponadto "Pieśni wielorybów" Jeana-Alberta Lievre’a, "Siostrzeństwo świętej sauny" Anny Hints, "W teatrze przemocy" Emila Langballe'a i Łukasza Konopy, "Czekając na przypływ" Sarvnik Kaur oraz "Pod niebem Damaszku" Heby Khaleda, Talala Derki i Alego Wajeeha.

Do konkursu polskiego zakwalifikowało się 11 dokumentów, wśród nich "Apolonia, Apolonia" Lei Glob, "Dziewczyńskie historie" Agi Borzym, "Fantastyczny Matt Parey" Bartosza Paducha, "Leon" Wojciecha Gostomczyka, "Nie znikniemy" Alisy Kovalenko, "Pianoforte" Jakuba Piątka, "W Ukrainie" Piotra Pawlusa i Tomasza Wolskiego, "Solaris mon amour" Kuby Mikurdy, "Skąd dokąd" Macieja Hameli, "Prawy chłopak" Hanny Nobis oraz "Vika!" Agnieszki Zwiefki.

Dokumenty będą prezentowane również w sekcjach pozakonkursowych: Siła siostrzeństwa, Siła słowa, Cinema, Mon Amour, We’re Here, We’re Queer, Se_x Work, What the Doc?!. W części branżowej MDAG Industry zaplanowano panele dyskusyjne dotyczące m.in. praw autorskich w filmie dokumentalnym, tworzenia audioreportażu, a także Forum Filmu Dokumentalnego dla Dzieci oraz nawiązującą do hasła tegorocznej odsłony festiwalu "Nie bądź obojętny_a" debatę podsumowującą dwie dekady historii MDAG pt. "Kino dokumentalne nie jest obojętne".

20. festiwal Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w ośmiu polskich miastach w dniach 12-21 maja. Część online wydarzenia potrwa od 23 maja do 4 czerwca.