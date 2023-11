Poznaj jedną z najbardziej niezwykłych historii Formuły 1, historię Brawn GP. W 2008 roku zespół wyścigowy Hondy został przejęty przez pracowników i po raz pierwszy w tym sporcie rywale zjednoczyli się i pomogli zespołowi wrócić na tor. Na czele stanął Ross Brawn, a sam zespół przyjął nazwę Brawn GP. Wszystko byłoby dobrze, ale rywale wkrótce zorientowali się, że stworzyli sobie ostrego konkurenta.



Poprzez wywiady przeprowadzone przez gwiazdę Hollywood i wielkiego fana Formuły 1, Keanu Reevesa, ten czteroodcinkowy serial przedstawia wyjątkowe relacje wyścigowych legend wpuszczających nas za kulisy zdarzeń z toru i poza nim. Obserwujemy niezwykłą podróż Brawn GP od samych początków przez strategiczne zagrywki i finansowe przeszkody podczas wyjątkowo konkurencyjnego sezonu Formuły 1.

Reklama

"Brawn: Niezwykła historia Formuły 1": Niezwykły projekt Keanu Reevesa

Reeves jest producentem, prowadzącym, a także narratorem dokumentu, którego jednym z bohaterów jest Jenson Button, Brytyjczyk, który w barwach Brawn GP zdobył w 2009 roku tytuł mistrza świata Formuły 1.

"Keanu bardzo dobrze się przygotował, wiedział, o co ma mnie zapytać i wiedział, jakie emocje mi towarzyszyły przy zdobywaniu tytułu mistrza świata. Dokładnie wiedział, jak to wszystko zagrać i jak oddać to, co wtedy przeżywałem" - ocenił kierowca w rozmowie z Anną Tatarską dla "Dzień Dobry TVN".

"Chciałem opowiedzieć tę niesamowitą historię" - dodał Reeves.



Wideo "Brawn: Niezwykła historia Formuły 1": Official Trailer

Obaj porozmawiali również o swoich pierwszych samochodach w życiu. Jenson Button wspominał, że premierowe kilometry pokonywał za kierownicą samochodu Vauxhall Cavalier. "Prawdopodobnie najnudniejszy samochód na świecie" - wyznał kierowca.

"Ja natomiast jeździłem Volvo 122" - zdradził Keanu Reeves, po czym dodał, że żadnego auta nie jest w stanie porównać do bolidu Formuły 1. "Siedzenie w bolidzie Brawn, zwłaszcza na torze Silverstone, było bardzo szczególnym przeżyciem" - zapewnił aktor w rozmowie z Anną Tatarską.