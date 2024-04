Celine Dion ma na swoim koncie ponad 250 milionów sprzedanych płyt, 5 nagród Grammy, 2 Oscary i nagrodę Diamond, która potwierdziła jej pozycję jako najlepiej sprzedającej się wokalistki wszech czasów. To niekwestionowana gwiazda światowej muzyki, lecz w jej życiu nie brakowało dramatycznych chwil. Już niedługo na platformie Prime Video zadebiutuje wyczekiwany dokument, opowiadający o życiu ikony sceny muzycznej.

"I Am: Celine Dion": Inspirujący dokument o życiu ikony

Wyreżyserowany przez nominowaną do Oscara Irene Taylor dokument "I am: Céline Dion" to głęboki, poruszający oraz szczery wgląd w życie prywatne ikony i supergwiazdy międzynarodowej sceny muzycznej. Film, który jest swoistym listem miłosnym do fanów, ukazuje walkę Céline Dion ze zmieniającą jej życie chorobą. Ten Inspirujący dokument podkreśla rolę muzyki, która od zawsze była przewodnikiem artystki, a także niezłomność jej ducha.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jacek Bromski o tantiemach z internetu i solidarności środowiska filmowego w Polsce INTERIA.PL

Produkcją dokumentu zajęli się Irene Taylor, Stacy Lorts i Julie Begey Seureau z Vermilion Films oraz Tom Mackay z Sony Music Vision.

"I Am: Celine Dion": Gdzie i kiedy oglądać?

Światowa premiera długo wyczekiwanego dokumentu "I Am: Celine Dion" 25 czerwca na Prime Video.