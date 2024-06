11 czerwca, w dniu premiery platformy Max, do biblioteki serwisu trafił dokument Martyny Wojciechowskiej "Hope". Osią filmu jest historia nigeryjskiego chłopca o imieniu Hope, uratowanego przed śmiercią przez Anję Ringgren Lovén.

W 2016 roku o Anji Ringgren Lovén zrobiło się głośno po tym, jak zdjęcie, na którym ratuje głodujące 2-letnie nigeryjskie dziecko, trafiło do Internetu. Chłopiec, nazwany później przez Anję i jej męża Davida, Hope (Nadzieja), został oskarżony o czary i porzucony przez rodzinę. Poważnie niedożywiony, długo czekał na przybycie pomocy.

W Nigerii, w jednym z najbiedniejszych i najbardziej dotkniętych głodem krajów na świecie, przesądy są częścią życia codziennego. Często w ten sposób tłumaczy się nieszczęścia i wypadki. Dla ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie i pozbawionych szansy na edukację oskarżenia o czary są pretekstem do zmniejszenia liczby domowników na utrzymaniu. Osoby oskarżane o czary, często małe dzieci, są porzucane przez rodziny i pozostawiane bez wsparcia.



"Hope": O tym dokumencie jest głośno

W dokumencie "Hope" poznajemy niezwykłe życie Anji Ringgren Lovén, duńskiej pracowniczki humanitarnej i założycielki The Land of Hope, organizacji ratującej i udzielającej schronienia dzieciom oskarżonym o czary, w której obecnie przebywa ich ponad dziewięćdziesięcioro. Hope jest jednym z nich. Widzowie będą mieli szansę poznać jego losy oraz zobaczyć jego pierwsze spotkanie z biologiczną matką.



Narratorką opowieści jest Martyna Wojciechowska, która czekała ponad siedem lat, aby spotkać i poznać Anję. Czy to właśnie tej niezwykłej kobiecie, dzielącej życie między Afrykę, a Europę, uda się zdjąć zły czar rzucony na Nigerię?