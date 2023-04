To on stał za sukcesem "Wiedźmina"! Kim był Maciej Parowski?

"Fantastyczny Matt Parrey": Dokument o Macieju Parowskim trafi do kin [zwiastun]

Pisarz, były redaktor naczelny Fantastyki i Nowej Fantastyki, który stał za wieloma sukcesami polskiego sci-fi. Na postawie „Wiedźmina” Andrzeja Sapkowskiego powstała popularna na całym świecie gra wideo i serial dla platformy Netflix. „Katedra” Jacka Dukaja doczekała się nominowanej do Oscara ekranizacji Tomasza Bagińskiego. Premiera filmu „Fantastyczny Matt Parey” odbędzie się 14 maja na festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Jesienią film wprowadzi do kin TVP Dystrybucja Kinowa.

Animowany Maciej Parowski w filmie "Fantastyczny Matt Parrey" /TVP