Ellie Goulding, która na całym świecie znana jest przede wszystkim z przeboju "Love Me Like You Do" z filmu "Pięćdziesiąt twarzy Greya" , przymierza się ponoć do nowego, tym razem filmowego projektu. Słynna brytyjska piosenkarka planuje nakręcić dokument, w którym przedstawi historię swojej drogi na szczyt oraz opowie o codziennym życiu i aktywizmie.

Ellie Goulding zaprosiła kamery do domu

"Na początku tego roku zaprosiła kamery do swojego domu, by zarejestrowały jej życie z dala od czerwonych dywanów i pokazały prawdziwą Ellie. Dokument będzie oczywiście zawierał sporo informacji o muzyce, którą tworzy w studiu w swoim domu, ale nie tylko. Rzuci on też nowe światło na jej działalność charytatywną i społeczną. Ellie chce zaprosić fanów do swojego świata, a aktywizm stanowi jego ważną część" - zdradził w rozmowie z "The Sun" znajomy Goulding.

Reklama

Piosenkarka rzeczywiście jest bardzo zaangażowana w działalność filantropijną. W listopadzie 2017 roku Fundacja ONZ w uznaniu dla jej pracy na rzecz walki ze zmianami klimatu i zwiększania społecznej świadomości na temat pogłębiającego się kryzysu klimatycznego przyznała jej nagrodę New Voices Award. W tym samym czasie artystka została Ambasadorką Dobrej Woli ONZ ds. Środowiska. Goulding reprezentuje także organizację World Wide Fund For Nature, jest również patronką londyńskiego ośrodka The Marylebone Project, który pomaga bezdomnym kobietom.

Doniesienia o nadchodzącym dokumencie mogą wydać się fanom Goulding zaskakujące. Wokalistka słynie wszak z tego, że pilnie strzeże swojej prywatności. Piosenkarka zrobiła niedawno wyjątek, goszcząc w emitowanym przez ITV programie "This Morning". W rozmowie z gospodarzami talk-show Josie Gibson i Craigiem Doylem wyznała, że jej dwuletni syn Arthur z upodobaniem słucha jej piosenek.



"Jego reakcja na mój nowy album jest bezcenna. Uwielbia niektóre utwory, a ja uwielbiam obserwować jego zachwyt i zaciekawienie" - wyjawiła. Krążek zatytułowany "Higher Than Heaven" ukazał się 7 kwietnia. To pierwsza płyta Goulding od czasu, gdy została mamą. Miesiąc temu artystka ogłosiła, że jesienią wyruszy w kolejne tournee po Europie. Pierwszy koncert zagra 16 października w 3Olympia Theatre w Dublinie.