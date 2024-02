Dokumentalny serial hitem Netfliksa. Cyfrowe oszustwo w sercu Ameryki

Chcąc zacząć od nowa po zakończeniu długiego związku, mechanik samochodowy Dave Kroupa zrobił to, na co w podobnej sytuacji decyduje się większość ludzi — założył konto na portalu randkowym. Udało mu się stworzyć więź z Liz Golyar i Cari Farver — samotnymi matkami o czarujących osobowościach, które na swój sposób pomogły mu ponownie otworzyć się na świat. Mogłoby się wydawać, że ten pracowity i oddany ojciec właśnie zyskał nową szansę na niezobowiązujący romans, jednak z czasem sytuacja zaczęła się przeradzać w zawiły trójkąt miłosny, narażając Dave’a i jego bliskich na niebezpieczeństwo.



"Kochanka, stalkerka, zabójczyni": O czym opowiada produkcja Netfliksa?

Ten film dokumentalny studia Curious Films ("Życie na krawędzi") w reżyserii Sama Hobkinsona ("Miasto strachu: Nowy Jork kontra mafia") umiejętnie łączy różne wątki zadziwiającej prawdziwej opowieści o nękaniu, cyfrowym oszustwie i morderstwie w samym sercu Ameryki na podstawie wywiadów z zaangażowanymi w sprawę osobami — między innymi stróżami prawa, którzy ją rozwiązali.



Wideo Lover, Stalker, Killer | Official Trailer | Netflix

Zobaczymy w nim sugestywne rekonstrukcje obrazujące poczucie napięcia i paranoi, które towarzyszyło Dave’owi przez te koszmarne cztery lata.

"Wchodzimy do świata tej historii, ukazując perspektywę Dave'a, który został złapany w sieć kłamstw" - mówi reżyser Sam Hobkinson. "Chciałem, by sposób prowadzenia narracji oddawał nie tylko konfuzję bohatera, lecz także stan kompletnego zaskoczenia, kiedy uzmysławia sobie, co się tak właściwie stało" - dodaje twórca "Kochanki, stalkerki, zabójczyni".

Zdjęcie Gave Kroupa - główny bohater filmu "Kochanka, stalkerka, zabójczyni" / Netflix / materiały prasowe

"[Ta historia] to dla reżysera prawdziwy dar. Szczególnie, jeśli jesteś zainteresowany stworzeniem opowieści, której tematem są oszustwo i kwestia tożsamości"" - Hobkinson przyznaje, że nie mógł wymarzyć sobie lepszej historii do pokazania na ekranie.