Najnowszy dokument poświęcony Davidowi Beckhamowi odkrywa nie tylko kulisy jego sportowej kariery, ale również wiele szczegółów życia prywatnego. Ostatnia część czteroodcinkowej produkcji poświęcona jest m.in. życiu gwiazdora w Madrycie. Twórcy nie ominęli bardzo niewygodnego wątku, który w kwietniu 2004 roku rozpalił brytyjską i hiszpańską prasę. Nad parą zawisły czarne chmury po tym, jak jedna z hiszpańskich gazet doniosła o rzekomym romansie piłkarza.



David i Victoria Beckhamowie: Czuliśmy, że toniemy

"Zdecydowanie był to najtrudniejszy czas w naszym małżeństwie. Świat był przeciwko nam i szczerze mówiąc, my również byliśmy przeciwko sobie. Przed Madrytem byliśmy my i cała reszta, mieliśmy siebie. W Hiszpanii nie czułam, że mamy siebie, co było bardzo smutne. Nie potrafię opisać, jakie to było trudne i jak na mnie wpłynęło" - stwierdziła Victoria Beckham.

Choć para już dawno zaprzeczyła tym pogłoskom, nie da się ukryć, że wtedy ich małżeństwo przeżywało prawdziwy kryzys. "Niektóre z tych historii były okropne, pierwszy raz nasze małżeństwo poddano takiej presji" - stwierdził piłkarz. "Gdy przeprowadziłem się do Hiszpanii, było mi trudno, bo należałem do klubu od 15 do 27 roku życia, a sprzedano mnie z dnia na dzień. Znalazłem się w innym mieście, nie znałem języka i co najważniejsze, nie miałem przy sobie rodziny. Każdego dnia pojawiało się coś nowego, chyba oboje czuliśmy, że toniemy" - dodał piłkarz.

Choć Beckhamowie starali się chronić swoją prywatność i ratowali swoje małżeństwo, media nie odpuszczały. Niemal każdy ich ruch był bacznie obserwowany przez grupy kilkunastu paparazzich stojących pod ich domem. "To był koszmar. Od chwili wyjścia z domu dziennikarze jeździli za nami wszędzie. To był cyrk! Czy miałam pretensje do Davida? Jeśli mam być całkowicie szczera, tak, miałam. Nigdy nie byłam tak nieszczęśliwa, ale postanowiłam zdusić w sobie emocje, bo wiedziałam, że David musi być skupiony" - skomentowała ten wymagający i trudny dla ich rodziny czas projektantka.

Sam Beckham z nieskrywanym smutkiem przyznał, że nie wie, jak oboje poradzili sobie z tą presją. "Victoria jest dla mnie wszystkim. Trudno było patrzeć, jak cierpi, ale jesteśmy wojownikami. W tamtym czasie musieliśmy zawalczyć o siebie, o naszą rodzinę" - przyznał.