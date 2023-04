Film, który przedstawia historię Anny Nicole z jej punktu widzenia, zawiera niewykorzystane dotąd nagrania z nieopublikowanego dokumentu o czarującej, niepokornej dziewczynie u progu światowej sławy. Intymny obraz życia kobiety z dala od świateł reflektorów ukazuje również jej marzenia jako młodej matki. Opowieść o ikonie świata mody obfituje w zaskakujące rewelacje ujawniane przez osoby, które znały prawdziwą Annę Nicole — nie tę, jaką stawała się przed obiektywem. Wiele z tych osób zdecydowało się na szczerą rozmowę po raz pierwszy.

