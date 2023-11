Amerykanie nakręcą dokumentalny serial o Strajku Kobiet

Reporterska książka Klementyny Suchanow "To jest wojna. Kobiety, fundamentaliści i nowe średniowiecze" posłuży za podstawę czteroczęściowego serialu dokumentalnego, który wyprodukuje studio CreativeChaos, mające na koncie społecznie zaangażowane produkcje: "Casting By", "This Changes Everything" i "Thank You For Your Service".

