"Adamant": Czuły dokument o zaburzeniach psychicznych

Krytycy byli zachwyceni dziełem Philiberta . "Ten ciepły dokument to oręż dla pozytywnego, pełnego empatii i kultury podejścia do opieki psychiatrycznej" - pisał recenzent magazynu "Screen", z kolei "Hollywood Reporter" zwracał uwagę na terapeutyczną moc sztuki. "To, co wyłania się ze wzruszającego dokumentu Philiberta, to nie tylko obraz pełnego ciepła i entuzjazmu leczenia psychiatrycznego, ale też portret osób, które mimo swoich ułomności potrafią tworzyć oryginalne i poruszające dzieła sztuki" - czytaliśmy.

"Philibert obala stereotypy za pomocą wspaniałego, czułego i wyjątkowo autentycznego dokumentu o zaburzeniach psychicznych" - to z kolei fragment recenzji z portalu Cineuropa. "W tym filmie jest niezwykłe ciepło, współczucie i ludzka ciekawość" - konkludował krytyk "Guardiana".

"Adamant" trafi na ekrany polskich kin 6 października.

Zdjęcie Plakat filmu "Adamant" / Aurora Films / materiały prasowe