W przeszłości była narażona na molestowanie seksualne. "To były inne czasy"

#metoo

"Chorzy mężczyźni, a czasem też kobiety, wciąż wykorzystują młodych aktorów" - powiedziała w najnowszym wywiadzie laureatka Oscara za rolę w filmie "Niczego nie żałuję - Edith Piaf". Dlatego jej zdaniem ruch #MeToo czeka jeszcze długa droga do tego, by przemysł rozrywkowy uwolnił się od seksualnych drapieżników. Marion Cotillard wyznała też, że w przeszłości sama często znajdowała się w sytuacjach, do których nigdy nie powinno było dojść, szczegółów jednak nie zdradziła.

Marion Cotillard na festiwalu w Cannes /Stephane Cardinale - Corbis/Corbis /Getty Images