Kevin Spacey był początkowo oskarżony o dwanaście niezgodnych z prawem czynów, do których miało dojść w latach 2001-2013. Wśród nich było siedem zarzutów o seksualną napaść, trzy zarzuty o niewłaściwe zachowanie oraz dwa zarzuty o przymuszenie do seksu bez zgody ofiary.

O wszystkie te czyny oskarżyło go czterech mężczyzn. Większość zarzutów odnosi się do okresu, w którym Spacey był dyrektorem artystycznym londyńskiego teatru Old Vic w latach 2001-2013.

W ubiegłym tygodniu liczba zarzutów, z "technicznych" powodów, została jednak zredukowana do dziewięciu.

Media relacjonują, że w trakcie odczytywania decyzji sądu aktor zalał się łzami. "Wyszeptał 'dziękuję' w stronę ławy przysięgłych, po czym otarł łzy chusteczką" - relacjonuje agencja Reutera.

Londyński proces Spaceya rozpoczął się 28 czerwca 2023.

Anthony Rapp nie udowodnił, że był molestowany przez Kevina Spaceya

Wcześniej, w październiku 2022, ława przysięgłych sądu w Nowym Jorku uznała, że Spacey nie jest winien napaści seksualnej na Anthony'ego Rappa w roku 1986, gdy ten miał 14 lat. Sędzia federalny Lewis Kaplan formalnie oddalił sprawę.

Według przysięgłych Rapp nie udowodnił, że Spacey dotykał intymnej części jego ciała.

Aktor Anthony Rapp oskarżył gwiazdora, że kiedy miał 14 lat, 26-letni wówczas Spacey zaprosił go do swojego mieszkania na Manhattanie i "położył się na nim, próbując go uwieść". Pozwał Spaceya w listopadzie 2020 roku, żądając 40 mln dolarów odszkodowania.

Spacey jest dwukrotnym zdobywcą Oscara za role w filmach "Podejrzani" oraz "American Beauty". Wystąpił także w takich filmach jak "Siedem", "Tajemnice Los Angeles", "Glengarry Glen Ross", "Baby Driver", a także w serialu Netflixa "House of Cards". W 2016 roku został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego. W latach 2004-2015 Spacey był dyrektorem artystycznym londyńskiego teatru The Old Vic.