Jonathan Majors: To on był ofiarą?

Obrońcy aktora twierdzili, że proces jest "polowaniem na czarownice wymierzonym w Jonathana Majorsa".



"Dostarczyliśmy prokuratorowi okręgowemu niezbite dowody na to, że kobieta kłamie, w tym dowód wideo pokazujący, że nic się nie stało. Zrobiliśmy tak w myśl obietnicy prokuratury, że nie będzie nic zmieniać w tej sprawie, jeśli udowodnimy, że kobieta kłamie. To polowanie na czarownice wymierzone w Jonathana Majorsa na podstawie nieuzasadnionych roszczeń. Zamiast odrzucić zarzuty w obliczu oczywistych kłamstw, prokurator dostosował je do kolejnych kłamstw. Chcę oświadczyć jasno, nie ma żadnych nowych zarzutów pod adresem pana Majorsa" - stwierdzili adwokaci Majorsa.

Ich zdaniem decyzje prokuratury są oznaką rasizmu.



"System sądownictwa karnego jest przesycony jawnymi i ukrytymi uprzedzeniami. Kiedy pan Majors pokazał białemu policjantowi obrażenia, jakie na jego ciele spowodowała kobieta, policjant szydził z niego, że gdyby to on dał mu w twarz, to nie złamałby sobie palca. Żaden z białych policjantów nie zajął się na miejscu obrażeniami pana Majorsa. Co gorsza, Prokuratura Okręgowa nie zamierza wnosić zarzutów przeciwko tej kobiecie, czy choćby zbadać prawdę" - mówiła w maju adwokatka Majorsa, Priya Chaudhry.

25 października Grace Jabbari została nawet aresztowana pod zarzutem napaści na Jonathana Majrosa. Doszło do tego mimo zapewnień prokuratury, że ewentualne aresztowanie Jabbari nie będzie skutkować oskarżeniem kobiety. Kobieta została od razu zwolniona.