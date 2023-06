Jak poinformowała agencja prasowa AP, proces miał rozpocząć się od wyboru ławy przysięgłych w sądzie federalnym w Nowym Jorku. Cuba Gooding Jr. był oskarżany przez anonimową kobietę, że po spotkaniu na Manhattanie, przekonał ją, by dołączyła do niego w hotelu Mercer, gdzie się zatrzymał, po czym - rzekomo wbrew jej woli - odbył z nią dwukrotnie stosunek seksualny.



Cuba Gooding Jr.: Wiele kobiet oskarża gwiazdora o nadużycia seksualne

W zapowiedzianym na wtorek procesie kobieta domagała się 6 mln dolarów zadośćuczynienia. Zdobywca Oscara utrzymywał z kolei, że do seksu doszło za obopólną zgodą.

"Kilka minut po tym, jak przysięgli mieli zacząć zbierać się na sali sądowej, zapis w oficjalnym protokole sądowym brzmiał: "TRIAL OFF" (proces anulowany") z adnotacją, że strony zawarły ugodę" - poinformowała we wtorek Associated Press. Niestety, nie są znane warunki tej ugody.

W procesie, który nie doszedł do skutku, miały zeznawać także trzy inne kobiety, które zarzucały aktorowi obmacywanie, wymuszone pocałunki i inne niewłaściwe zachowania seksualne. Jedną z nich była Kelsey Harbert, która powiedziała policji, że Gooding Jr. dotykał ją, bez jej zgody, w Magic Hour Rooftop Bar & Lounge, niedaleko Times Square - w 2019 roku.

Wcześniej, w 2019 r. Cuba Gooding Jr. został zatrzymany w Nowym Jorku pod zarzutem molestowania seksualnego kobiety w barze na Times Square. W wyniku dochodzenia, aktor został formalnie oskarżony o trzy tego typu incydenty. 12 kwietnia 2022 roku przyznał się do "niewłaściwego zachowania w nocnym klubie LAVO, mówiąc sędziemu, że w 2018 r. "pocałował kelnerkę w usta" bez jej zgody.



Przyznał się również do dwóch innych podobnych ekscesów, które miały miejsce w październiku 2018 r. i czerwcu 2019 r. W wyniku ugody sądowej z prokuraturą nie trafił jednak do więzienia. Za to miał się poddać sześciomiesięcznej terapii (w tym leczeniu odwykowemu).